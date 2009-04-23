Toptan, DTP'yi ikna edemedi

TBMM Başkanı Köksal Toptan, "partilerine yönelik operasyonları protesto etmek, halk iradesine sahip çıkmak ve çözümün yerinin parlamento olduğunu hatırlatmak için" DTP'li milletvekillerinin başlattığı, TBMM Genel Kurulu’ndaki oturma eylemini sona erdirmek için iki kez girişimde bulundu.



Toptan, "Bu durum, parlamentoların normal çalışma düzenlerinin dışına çıkan bir durum. Parlamentonun sağlıklı, düzgün kendi kuralları içerisinde çalışmasını temin etmeye çalışmak benim görevim" dedi.



TBMM Genel Kurulu çalışmalarını sürdürürken, muhalefet kulisine gelen Toptan, burada, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve milletvekilleri ile görüşerek, eylemlerini sona erdirmeleri için ikna etmeye çalıştı.



Toptan'ın, "Bunlar yöntem değil, bırakın, yapmayın" demesi üzerine, DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Kamuoyuna ilan ettik, bu saatten sonra geri dönemeyiz" yanıtını verdi.



Köksal Toptan, burada bir süre daha DTP'li milletvekilleri ile konuştuktan sonra, iktidar kulisine geçti.



Toptan, Genel Kurul salonuna girdi



İktidar kulisinde milletvekilleri ile sohbet eden Köksal Toptan, Genel Kurul kapanıp, DTP'li milletvekilleri oturma eylemlerine başlayınca, idare amirleriyle birlikte muhalefet kulisine geçti. Buradan Genel Kurul salonuna giren Toptan, salonda, gruplarına ayrılan bölümde oturan DTP'li milletvekilleri ile tokalaştı ve eylemlerini sona erdirmeleri için bir kez daha girişimde bulundu.



Köksal Toptan, daha sonra Genel Kurul salonundan ayrıldı. Sırrı Sakık, Genel Kurul’dan çıkarak, Toptan'ı tokalaşarak uğurladı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Toptan, eylemlerini sona erdirmeleri için DTP'li milletvekilleri ile bir kez daha konuştuğunu söyledi.



‘Bunlar normal ve makul hareketler değil’



Toptan, şöyle konuştu:



"Bu durum, sonuç itibariyle parlamentoların normal çalışma düzenlerinin dışına çıkan bir durum. Benim görevim, parlamentonun normal çalışma düzeni içerisinde bulunmasını sağlamak. O nedenle elbette DTP'li arkadaşların böyle bir eyleme tevessül etmemeleri için elimden geleni yaptım. Onların yaptıkları yasama faaliyeti değil. Ama bizim içtüzüğümüzde, yasalarımızda buna engel olacak bir şey yok. Dünyanın hiç bir yerinde, içtüzüklerde böyle düzenlemeler de olmaz. Bunlar normal ve makul hareketler değil. Ama böyle bir fiili durum var."



DTP Genel Başkanı Türk'e, "Hiç olmazsa sen git" dediğini kaydeden Toptan, Türk'ün bir müddet sonra ayrılabileceğini ifade ettiğini söyledi.



Toptan, "DTP'lilerin eylemlerini sona erdirmeleri için iki kez girişimde bulunduğunun" hatırlatılması üzerine, "Benim işim bu. Parlamentonun sağlıklı, düzgün, normal şartlar ve kendi kuralları içerisinde çalışmasını temin etmeye çalışmak benim işim, görevim" dedi.



Bazı parti görevlileri de muhalefet kulisinde beklemeye başladı. Genel Kurul salonu ile muhalefet kulisinin bazı ışıklarının yanacağı öğrenildi.



