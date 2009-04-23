Toptan, DTP'li milletvekilleriyle görüştü

TBMM Başkanı Köksal Toptan, "partilerine yönelik operasyonları protesto etmek, halk iradesine sahip çıkmak ve çözümün yerinin parlamento olduğunu hatırlatmak için" DTP'li milletvekillerinin başlattığı, TBMM Genel Kurulundaki oturma eylemini sona erdirmek için 2 kez girişimde bulundu.



Toptan, "Bu durum, parlamentoların normal çalışma düzenlerinin dışına çıkan bir durum. Parlamentonun sağlıklı, düzgün kendi kuralları içerisinde çalışmasını temin etmeye çalışmak benim görevim" dedi.



TBMM Genel Kurulu çalışmalarını sürdürürken, muhalefet kulisine gelen Toptan, burada, DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ve milletvekilleri ile görüşerek, eylemlerini sona erdirmeleri için ikna etmeye çalıştı.



Toptan'ın, "Bunlar yöntem değil, bırakın, yapmayın" demesi üzerine, DTP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, "Kamuoyuna ilan ettik, bu saatten sonra geri dönemeyiz" yanıtını verdi.



Köksal Toptan, burada bir süre daha DTP'li milletvekilleri ile konuştuktan sonra, iktidar kulisine geçti.

