Toptan: Çok şaşkınım

TBMM Başkanı Köksal Toptan, “Yeni bir anayasa yapımı yanında çift kamaralı sistemi, yani senatoyu da tartışmalıyız” fikrini ortaya attığı için, “sağlı sollu yumruk” atılmasını anlamadığını söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi (KEİPA) üyesi ülkeler parlamento başkanları zirvesine katılmak için Atina'da bulunan Toptan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Toptan, bir gazetecinin, “Yeni bir anayasa yapımı yanında belki çift kamaralı sistemi, yani senatoyu da tartışmalıyız” şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine “Tam da istediğim gibi bu konu tartışılıyor” dedi. Toptan, “Bu tartışılsın” derken, herhangi bir amaç ya da hedefe dönük olarak bunu söylemediğini de belirtti.

“SENATOYA VERİLSİN DEMİYORUM”

Senatoların, AB üyesi ülkelerin bir çoğunda bulunduğuna işaret eden Toptan, Türkiye'de 1980 öncesi uygulamasının çok verimli olmadığı fikrinin yanlış bir fikir olmadığını söyledi. Toptan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama o günkü senato yapısını dikkate aldığımız zaman, 15 kişi cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Yaklaşık 35-37 daimi senatör vardı. Bu, çağdaş, demokratik sisteme uymayan bir şekil. Böyle bir senatonun zaten verimli çalışması mümkün değildi.

Bence, Anayasa Mahkemesine giden yolda senatolar bir filtre görevi görebilir. Bu bakımından hem yasa yapımına katkı sağlarlar hem de Anayasa Mahkemesinin önüne çok fazla işin, sorunun gitmemesini sağlayabilirler. Bunu söylerken, 'Anayasa Mahkemesinin görev alanına giren bir takım hususlar, oradan alınıp, senatoya verilsin' demiyorum, zaten öyle bir şey olamaz. Ne anayasa hukuku bakımından ne de siyaseten öyle bir şey olabilir.

Anayasa Mahkemesi, bugün kendilerinin de şikayetçi olduğu gibi çok ağır iş yükü altında. Bu nedenle 'ihtilaflar oraya ne kadar az giderse, o kadar iyi olur' diye düşünüyorum. Ama ihtilaf derken, gidecek olan konuların sınırlanmasını kast etmiyorum, gitme gereği duyulmamasını kast ediyorum. 'Senato süzgecinden geçecek yasaların -kim götürecekse-, Anayasa Mahkemesine götürme ihtiyacını hissetmemesini, senatolar sağlayabilir' diyorum.”

“AKLA, MANTIĞA, HUKUKA SIĞMAYAN GÖRÜŞLER”

TBMM Başkanı Toptan, bazı öğretim üyelerinin, “Bu öneriyle Anayasa Mahkemesinin görevleri elinden alınıyor” şeklindeki “akla, mantığa, hukuka sığmayan görüşlerinin, hiçbir dayanağı olmadığını” söyledi. Kendisinin kastının, böyle bir şey olmadığını belirten Toptan, bu öneriyle “Hemen bugünden yarına senato kurulsun” denilmediğini kaydetti.

Toptan, Türk siyasetinin başta senato olmak üzere, bu gibi temel konuları tartışmasında yarar gördüğünü vurgulayarak, “Tartışılmasından da şu anda mutluyum. Ama bu fikri ortaya attım diye, sağlı sollu yumruk atılmasını da doğrusunu isterseniz anlamıyorum” diye konuştu.

Belli bir kesimin hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun, kendisini desteklediğini, belirli bir kesimin ise desteklemediğini dile getiren Toptan, “Benim tam arzu ettiğim buydu; tartışılsın. Ama tartışırken de birbirimizi incitecek davranışlardan ve sözlerden kaçınmak lazım” dedi.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A YARDIM

Yunanistan'daki temasları hakkında da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Toptan, 1992'de Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün, ertesi yıl KEİPA'nın kurulduğunu anımsattı.

Toptan, 15. yıl kutlamaları nedeniyle Atina'da yapılan bu toplantıda, parlamento başkanlarının ileriye dönük umutlu mesajlar verdiğini ifade etti. Bazı parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptığını dile getiren Toptan, Batı Trakyalı Türk milletvekilleriyle de görüşeceğini söyledi.

Toptan, ikili görüşmelerde, ülkeler arasındaki ilişkileri yeniden konuştuklarını, olumlu gelişmeleri teyit ettiklerini, aksayan yönler üzerinde ise diplomatlara yol göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Yunanistan'da dün meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan Meclis Başkanı'na başsağlığı dileğinde bulunduğunu ifade eden Toptan, depremin, her iki ülkeyi de sık sık tehdit eden, doğal bir felaket olduğunu hatırlattı.

Türkiye ve Yunanistan'da meydana gelen depremlerde, can ve mal kaybı meydana geldiğine işaret eden Toptan, “Bu nedenle bu konularda da iki ülkenin işbirliği yapmasını önemsiyorum” dedi. Türkiye'nin dünkü deprem nedeniyle Yunanistan'a yardım malzemesi gönderdiğini anlatan Toptan, Türkiye'de deprem olduğunda, Yunanistan'ın yardımda bulunduğunu söyledi.

Toptan, Yunanistan'ın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destek nedeniyle Yunanistan Meclis Başkanı'na teşekkür ettiğini de ifade etti.