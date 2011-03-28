-TOPRAKTA PLUTONYUM TESPİT EDİLDİ TOKYO (A.A) - 28.03.2011 - Japonya'daki deprem ve tsunaminde zarar gören nükleer santralin dışında, toprakta plutonyum elementi tespit edildi. Tokyo Electric Power Co. tarafından yapılan açıklamada, santral çevresinde 4 noktada bu elementin varlığının belirlendi kaydedildi. Firma yetkilisi Jun Tsuruoka, çevrede toprağa bulaşmış olan miktarın çok az olduğunu, kamu sağlığı için risk oluşturmadığını belirtti. Nükleer silah yapımında da kullanılan yüksek düzeyde radyoaktif bir element olan plutonyum, bu santralde kullanılan nükleer yakıtlar arasında yer alıyor.