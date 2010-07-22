-TOPRAKTA BÜYÜYEN BEBEKLER MALATYA (A.A) - 22.07.2010 - Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçerler köyünde, bebekler toprakla kundaklanarak büyütülüyor. Halk arasında ''höllük'' olarak bilinen kil benzeri toprakla kundaklanan bebeklerin daha sağlıklı olduğuna inanan köylüler, özellikle kış aylarında, bu yöntem sayesinde çocukların soğuklardan etkilenmediğini düşünüyor. Göçerler köyünde yaşayan 3 çocuk babası Bayram Aygan, yaptığı açzıklamada, çocuklarının tamamının aynı şekilde büyüdüğünü anlattı. Toprakla kundaklamanın atalarından kalan bir gelenek olduğunu, kendilerinin de aynı şekilde kundaklandığını anlatan Aygan, şunları söyledi: ''Höllük diye bilinen toprağı çocukları kundaklamada kullanıyoruz. Hazır bez kullanmayız. Eskiden gelen bir gelenektir bu. Sağlıklı bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Atalarımızdan böyle gördük. Bizler de höllükle büyüdük. Çocuklarımın hepsi de bu şekilde kundaklandı. Özellikle kış aylarında çocuğun altının sıcak kalmasını sağlıyor.'' -HÖLLÜK BELLİ NOKTALARDAN GETİRİLİYOR- Bebeklerin kundaklanmasında kullanılan özel toprağın elendikten sonra evde muhafaza edildiğini ifade eden Aygan, toprakla bebek kundaklama aşamalarını şöyle anlattı. ''Höllük olarak bilinen toprak belli noktalardan alınıyor. Her toprak kullanılmıyor. Aynı zamanda bir tür kil olan höllük elenerek, en ince hali elde ediliyor ve evde depolanıyor. Bu toprak, konulduğu kabın içinde ateşte kızdırılıyor. Daha sonra soğutulan toprak ılık haliyle bir bezin üzerine seriliyor ardından üzerine yatırılan çocuğun vücudunun yarısı toprakla kapatılıyor ve sarılıyor. Çocuk, kundaklama yaşını geçinceye kadar bu uygulama sürdürülüyor.'' -''KANSERE YOL AÇMA RİSKİ VAR''- İnönü Üniversitesi Turgut Özel Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Yakıncı, yöntemin Anadolu'da yer yer kullanıldığını, ''höllük'' diye bilinen toprağın izole etme özelliğinin bulunduğunu, ancak bunun yanında risklerinin de olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yakıncı, izole etme özelliği bulunan toprağın akciğer zarı kanserine yol açmak gibi bir riski olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Bu daha çok solumakla gerçekleşebilir. Bunun dışında, bebeklerin ciltlerinin çok daha hassas olduğunu da göz önüne alacak olursak, bazı hastalıklara yol açmasının da mümkün olabileceği unutulmamalıdır. Toprağın içinde ne olduğu belli değil. Bazı bölgelerde bu toprak önce ateşte kızdırılıyor. Ancak bu yöntem mikropları öldürmek için yeterli olmaz.''