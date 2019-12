-TOPRAK KAYMASINDA ÖLÜ SAYISI 1467 PEKİN (A.A) - 31.08.2010 - Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde ay başında meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 1467'ye çıktığı bildirildi. Resmi haber ajansı Şinhua, 8 Ağustosta Gansu'nun Zhouqu bölgesinde şiddetli yağmurlar sonucu meydana gelen heyelanda 298 kişinin de halen kayıp olduğunu duyurdu. Yetkililer, Çin'in her yıl yaz yağmurlarında büyük sıkıntılar çektiğini, ancak bu yılki yağışların son on yılın en kötüsü olduğunu belirtti. Çin'deki yağışlar can kayıplarının yanı sıra 10 milyarca dolarlık zarara da yol açtı.