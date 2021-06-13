Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da zirvede

Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası takviminin üçüncü durak noktasının ikinci yarışında birinci oldu.Toprak Razgatlıoğlu böylece bu sezonun ilk birinciliğini alarak şampiyonluk yarışında büyük bir adım attı.

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası sezonunun üçüncü durak noktasındaki ikinci yarışta damalı bayrağın altından lider geçti.

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'daki Misano Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta ikinci olurken, ikinci yarışta ise birinci olarak 2021 sezonunda ilk zaferini elde etti.

Yarışa Rinaldi'nin arkasında ikinci başlayan Razgatlıoğlu, Jonathan Rea'nın kendisini geçmesinin ardından üçüncü sıraya düştü. İlk iki pilotunun hatalarını kollayan Toprak Razgatlıoğlu, daha yarışın başlarında son dünya şampiyonu Rea'yı geçerek ikinciliğe yükseldi.

Pata Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, yarışın bitimine 14 tur kala harika bir viraj hamlesi yaparak Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi'nin elinden de birinciliği aldı. Toprak, yarışın geri kalanında liderliği hiç kimseye vermeyerek, damalı bayrağın altından birinci sırada geçti.

Toprak bu muhteşem zaferle pilotlar şampiyonasında son dünya şampiyonu Jonathan Rea'nın ardından 129 puanla ikinci sırada yer alıyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nda dördüncü ayak 2-4 Temmuz tarihlerinde İngiltere'de koşulacak. (TRT Spor)