Toprak Mahsulleri Ofisi depolarda kalan patatesleri almaya başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırmak üzere Nevşehir'de, depolarda kalan patatesleri almaya başladı. İlk patatesler, kamyonlara yüklendi.

TMO, Nevşehir'de üreticilerin depolarında kalan patateslerin alımına başladı. Üreticilerden satın alınan ilk patatesler, kamyonlara yüklendi. Türkiye'nin 81 iline gönderilecek patatesler, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ramazan ayı başlamadan depolarda kalan patatesleri öncelikli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hummalı çalışma başlattıklarını söyledi.

Güldal, "Bugün ilk kamyonların yüklenmesine başladık. Pazartesi gününden itibaren de büyük şehirlerden başlamak üzere dağıtımı gerçekleştirilecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yaptığı organizasyonlarla kısa sürede ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılacak. Bu bir milli servettir. Bu servetin hem üreticilerimizin mali kayıplarının azaltılması hem de ihtiyaç sahibi insanların sofralarına katkı sunma amacıyla devletimiz bu çalışmayı talimatlandırmıştır. Burada en kaliteli ve tüketime uygun patatesleri çuvallayarak nakliyelerini gerçekleştiriyoruz. Üreticilerimiz depolarında bizlere ne kadar ürün verebilirse bu ürünlerin tamamını alıp, 82 milyon insanımız içindeki ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaştıracağız" diye konuştu.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya ise patateslerin alımından memnun olduklarını belirterek, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tüm patates üreticilerimizin depolarında bulunan ürünlerin tamamı alınacaktır. Öncelikli ev altı depolar ve sonrasında da tüf kayalara oyulu doğal soğuk hava depolarında bulunan patateslerin alımı yapılacak. Bölgemizde yaklaşık 100 bin ton dolayında bir alımın yapılmasını planlıyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

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