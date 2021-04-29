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Toprak Mahsulleri Ofisi açıkladı; dağıtılan patates ve soğanlar için 25 milyon TL ödendi

29 Nisan 2021 18:51

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, üreticinin elinde kalan patates ve soğanın ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı kapsamında bugüne kadar 120 bin ton ürün aldıklarını, üreticiye de 25 milyon liralık ödeme yaptıklarını açıkladı.

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