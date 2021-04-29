Toprak Mahsulleri Ofisi açıkladı; dağıtılan patates ve soğanlar için 25 milyon TL ödendi

Güldal, basına yaptığı açıklamada, 8 Nisan'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticinin elinde kalan patates ve soğanın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması talimatını verdiğini anımsattı. Bu talimat üzerine hızla harekete geçerek ilk ürünleri 10 Nisan'da sevk etmeye başladıklarını belirten Güldal, şöyle konuştu:

"Ürünler büyükşehirlerden başlamak üzere sevk edilmeye başlandı. Patates ve soğan alınan şu anda 25 il bulunuyor. Patateste ağırlıklı olarak Niğde, Nevşehir, Bitlis-Ahlat ve Konya'da üretim var. Soğanda da Ankara-Polatlı, Amasya ve Çorum gibi illerde üretim mevcut. Az miktarda ürün olan illerden de alım gerçekleştirdik. Tamamen üretici örgütleri ve ziraat odalarıyla iş birliği yaparak beraber çalıştık. Üreticiyle çok hızlı şekilde çalışmak üretici örgütlerinin organizasyonuyla mümkündü. Bugüne kadar üreticiden 95 bin ton patates, 25 bin ton da soğan olmak üzere 120 bin ton ürün aldık."

Bu ürünlerin 81 ilde valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracığıyla ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı teslim edildiğini vurgulayan Güldal, bu teslimatların da büyük ölçüde tamamlandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'na kadar 2 haftalık süreçte planlanmış ürün alımları olduğunu bildiren Güldal, "Bu ürünlerin de bir an önce yüklenip dağıtılması için çalışıyoruz. Önümüzdeki 2 hafta içinde ihtiyaç sahibi ailelerin tamamına ürünler ulaşmış olur" diye konuştu.

Güldal, ürün alınan patates ve soğan üreticilerine ödemelere de hızla başladıklarına dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla üreticilere 25 milyon liralık ödeme yaptık. Ürünü alınan üreticinin ödemesi, belgeleri bize ulaşmışsa 1 hafta içinde yapılmış oluyor. Her hafta 2 defa ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.