Toprak Center binası bir kez daha satışa çıkarıldı

T24 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Halis Toprak'ın borçlarına karşılık el konan Toprak Center binasını bir kez daha satışa çıkardı.

Daha önce Çalık Grubu tarafından satın alınan Toprak Center'ın içinde tadilata başlamış, hatta grubun bir bölümü bu binada çalışmaya başlamıştı. Gazetepprt'ta yer alan haber şöyle:



Ancak Danıştay'ın Toprak Grubu lehine verdiği karar sonrası TMSF'nin yaptığı ilk satış iptal edildi ve bina bir kez daha satışa çıkarıldı.



1 Kasım tarihinde yayınlanan ihale ilanına bakıldığında, Çalık Grubu açısından maliyetin yükseldiği görülüyor.





16 AYDA 22 MİLYON DOLAR



Çalık Grubu'nun ilk satışta Toprak Center için maliyeti 88 milyon 240 bin lira idi.



Ancak yeni ihale ilanında TMSF'nin muhammen bedeli 119.5 milyon liraya çıkardığı görülüyor.

Dolayısıyla 2009 yılının Temmuz ayında yapılan satıştan sonra aradan geçen yaklaşık 16 ayda Toprak Center'ın değeri 31 milyon lira (yaklaşık 22 milyon dolar) artmış oldu.



Bu arada Çalık Grubu satışın iptali öncesinde binanın içine harcadığı parayı geri alamama ihtimaliyle de karşı karşıya kaldı.





SÜRE BİLMECESİ



İhale ile ilgili dikkat çekici bir başka gelişmeyi ise tarihi oluşturuyor. 1 Kasım tarihinde çıkılan ihale ilanında ihale tarihinin 23 Kasım olduğu açıklandı.



Bu aradaki 23 günün 9 günü bayram tatiline denk geliyor. Dolayısıyla alıcılar açısından ihaleye hazırlanmak adına çok uzun süre olmadığı, Çalık dışında ihaleye girmenin kolay olmadığı konusunda eleştirileri yapılıyor.



Yaklaşık 85 milyon dolar muhammen bedeli olan bina için sadece 12 günlük hazırlık süresi verilmesi, "Çalık Grubu dışında fizibilite çalışması yapıp ihaleye hazırlanacak grup çıkar mı" sorularını gündeme getiriyor.





