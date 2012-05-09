Toprak ana ile barışan Anayasa geliyor

- Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Uzlaşma Komisyonu, insanı doğanın emanetçisi kabul eden ekolojik Anayasayı tartıştı. Komisyon üyeleri, anayasanın sadece 'çevre hakkı' nı düzenlemesiyle yetinmemesini, ekolojik anayasa olmasına sıcak baktıklarını bildirdi.

Ekolojik Anayasa, aslında toprak ana ile barışma anlamına geliyor. Yani, herkesin kafasına göre, yeryüzünde at koşturamayacağını kurallara bağlıyor. Ekolojik Anayasa'ya göre, insan, yeryüzünün sahibi, doğanın efendisi değil, emanetçisi.

TBMM Uzlaşma Komisyonu'nun olumlu baktığı ekolojik anayasa konusunda, Ekolojik anayasa girişimi, şu belgelerin temel kaynaklar olarak kullanılmasını öneriyor: Toprak Ananın Hakları Evrensel Beyannamesi, Halkların İklim Değişikliği Bildirgesi, Afrika Halkları Haklar Bildirgesi, Latin Amerika İnsan Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü, Ekvator Anayasası, Karadağ Anayasası, Portekiz Anayasası, Fransa Yeşil Şartı, Yeryüzü Şartı, Stockholm Bildirgesi, Rio Deklarasyonu, Aarhus Konvansiyonu.