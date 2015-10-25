Toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışırken kepçeyle kafasını kopardılar

Kahramanmaraş’ta, kanalizasyon borusu döşeme çalışması sırasında toprak altında ve kepçeyle kurtarılmaya çalışılırken başının bir bölümü parçalanan Ahmet Yener, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, olay, merkez Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi 35. Sokakta yaşandı. Sokağa kazılan çukurda kanalizasyon borusu döşeyen 48 yaşındaki Ahmet Yener, çalıştığı esnada toprak altında kaldı. Olayı gören iş makinesi operatörü Yemliha K. şoka girdi. Bunun üzerine diğer operatör Cuma K., kepçeyle işçinin üzerine yığılan toprağı kaldırmaya çalıştı. Ancak, iş makinesinin kepçesi Ahmet Yener'in başının bir bölümünü kopardı. Yener, olay yerinde hayatını kaybederken, iş makinesi operatörleri Yemliha K. ile Cuma K. gözaltına alındı.

Bu cinayet yaşanırken olay yerinde bulunmayan polis, AFAD ve itfaiye ekipleri, Ahmet Yener'in hayatını kaybetmesinden sonra olay yerine geldi. Olay yerine gelen polis, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından Yener'in cesedini toprak altından çıkardı.