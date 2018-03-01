T24 LogoT24 Logo
Gündem

Toprak altında kalan ikinci işçi de öldü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazısı sırasında toprak altında kalan işçilerden Sinan Sağlam da yaşamını yitirdi

01 Mart 2018 13:21

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerinin içme suyu isale hattı kazısı sırasında toprak altında kalan işçilerden Sinan Sağlam da yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan diğer işçi İbrahim Özcan, olay günü hastanede ölmüştü.
ASAT tarafından 26 Şubat\'ta Antalya- Burdur karayolunda bir akaryakıt istasyonu önünde gerçekleştirilen içme suyu isale hattı kazısı sırasında yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan işçiler Sinan Sağlam ve İbrahim Özcan\'ın üzerine, aniden yukarıdaki toprak döküldü. Toprak altında kalan iki işçinin kurtarılması için itfaiye ve AFAD\'dan yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ve UMKE ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarılan iki işçiye ilk müdahaleyi ambulanstaki ilk yardım ekibi yaptı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Özcan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisi süren diğer işçi Sinan Sağlam da dün gece yaşamını yitirdi. Morga konulan Sağlam\'ın cenazesi bugün toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAANTALYA Büyükşehir Belediyesi Antalya SuAtıksuGenel Müdürlüğü ASATSinan SağlamOlaydaASATAntalya BurdurToprakAFADOlayUMKEAntalya EğitimAraştırma HastanesiAynıMorgaSağlamFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24