T24 LogoT24 Logo
Gündem

TOPRAĞA GÖMÜLÜ KADIN CESEDİ BULUNDU İZMİR (A.A) 

01 Nisan 2011 20:42

-TOPRAĞA GÖMÜLÜ KADIN CESEDİ BULUNDU İZMİR (A.A) - 01.04.2011 - İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda toprağa gömülü halde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Gümüldür beldesi Ovacık mevkisinde koyun otlatan çoban, toprak üzerinde çıkmış bir insana ait ayak parmaklarını görünce, gömülü halde bir ceset bulunduğu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, savcılık talimatıyla cesedi gömülü olduğu yerden çıkardı. 20 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, yaklaşık 1 ay önce gömüldüğü, çürümeye yüz tuttuğu ve boynunda bazı izlerin bulunduğu belirtildi. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24