-TOPRAĞA GÖMÜLÜ KADIN CESEDİ BULUNDU İZMİR (A.A) - 01.04.2011 - İzmir'in Menderes ilçesinde, ormanlık alanda toprağa gömülü halde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Gümüldür beldesi Ovacık mevkisinde koyun otlatan çoban, toprak üzerinde çıkmış bir insana ait ayak parmaklarını görünce, gömülü halde bir ceset bulunduğu fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, savcılık talimatıyla cesedi gömülü olduğu yerden çıkardı. 20 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin, yaklaşık 1 ay önce gömüldüğü, çürümeye yüz tuttuğu ve boynunda bazı izlerin bulunduğu belirtildi. Ceset otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.