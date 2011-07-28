-TOPRAĞA GÖMÜLÜ 2 BOMBA DÜZENEĞİ BULUNDU VAN (A.A) - 28.07.2011 - Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 20 Temmuz'da düzenlenen operasyonun devamında yapılan çalışmalarda, toprağa gömülü vaziyette cep telefonu düzenekli 2 plastik patlayıcı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 Temmuz'da Selimbey Mahallesi'ndeki bir aracın altına cep telefonu düzenekli plastik patlayıcı yerleştirdiği belirlenen ve tutuklanan H.B'nin ifadesinden yola çıkarak soruşturmayı genişletti. Özel harekat polislerinin de katılımıyla H.B'nin verdiği adreslerde arama yapan polis, kentin dağlık arazi kesimindeki bir bölgede, toprağa gömülü vaziyette patlamaya hazır cep telefonu düzenekli 2 plastik patlayıcı daha buldu. Patlayıcılar, bomba uzmanlarınca etkisiz hale getirildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda, toplam 2 kilo A-4 plastik patlayıcı, 7 cep telefonu, 8 sim kart, 4 mıknatıs, 4 emniyet anahtarı ve 4 fünyeden oluşan ve farklı noktalara yerleştirilen 4 düzenek ele geçirilmiş oldu.