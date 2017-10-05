Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP Konya Milletvekili M. Hüsnü Bozkurt'un, Hakkâri'deki patlamada şehit olan 4 askerin hakem hatası kadar konuşulmadığını belirterek, "Toprağa düşen evlatlarımızın, kıytırık bir hakem hatası kadar konuşulmaması çok acı" dediğini aktardı.

"Bulamaz Sayın Bozkurt, maalesef bulamaz!..Medyamızda, gencecik bir Mehmetçiğin vatan uğruna şehit düşmesinden, hakem Mehmet'in kıytırık hatası kadar, hatta bazen hiç söz edilmez!" diyen Dündar, "Çünkü bizim gibi bir türlü gelişemeyen ülkelerde insan hayatı, meşin top kadar değer etmez!" diye yazdı.

Dündar'ın Sözcü'deki ( 5 Ekim 2017) yazısı şöyle:

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis, Birleşmiş Milletler (BM) adına Mali'de görev yapan iki Hollanda askerinin kaza sonucu olan patlama nedeniyle yaşamını yitirmesinde siyasi sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle istifa etti.

Hennis ile birlikte Hollanda Genelkurmay Başkanı Tom Middendorp da görevinden ayrıldığını açıkladı.

* * *

Hollanda'daki istifaları okurken aklıma, ülkemizde ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle 25 vatan evladının hayatlarını feci biçimde kaybettikleri bir kaza sonrasında yaşananlar geldi.

Afyon'da, 25 Mehmetçik'in şehit olduğu cephanelik patlamasının ardından, dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Bey, hastanedeki yaralıları ve şehit yakınlarını teselliye koşmak yerine, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyarete gitmişti!

Vali de bu nazik ziyaret karşısında Necdet Bey'e kilim, kaymaklı lokum ve ünlü Afyon sucuklarından hediye etmişti!

Yani bir anlamda Necdet Bey'i ödüllendirmişti!

İkram sırasında ikisi de, kameralara gülümseyerek poz vermişti!

İstifa etmek ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en tepesindeki komutan olarak gerek Necdet Bey'in, gerekse sorumlu siyasi mevkideki Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın akıllarının ucundan dahi geçmemişti!..

* * *

Ne yazık ki dün de, Hakkari-Yüksekova'da, askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı bombanın patlamasıyla 4 askerimiz şehit oldu, 4'ü de yaralandı.

* * *

Yandaş medyada sıradan bir haber gibi bildirilen hain saldırıyla ilgili yazılanları takip edip şehitlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar dilerken, CHP'nin Atatürkçülüğünden taviz vermediği için hayasızca iftiralara uğrayan Konya Milletvekili M. Hüsnü Bozkurt'un birkaç gün önceki bir paylaşımını hatırladım:

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 25 yıl süreyle diş hekimi olarak görev yapan yurtsever siyasetçi Bozkurt şöyle diyordu sosyal medya mesajında:

“Her gün birer ikişer toprağa düşen evlatlarımızın televizyonlarda herhangi bir maçtaki kıytırık bir hakem hatası kadar yer bulamaması çok acı! Yazık!”

* * *

Bulamaz Sayın Bozkurt, maalesef bulamaz!..

Medyamızda, gencecik bir Mehmetçiğin vatan uğruna şehit düşmesinden, hakem Mehmet'in kıytırık hatası kadar, hatta bazen hiç söz edilmez!..

Çünkü bizim gibi bir türlü gelişemeyen ülkelerde insan hayatı, meşin top kadar değer etmez!..