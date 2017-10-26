Toplumun yüzde 77.3'ü AIDS'ten habersiz!

Türkiye’de 21 bin 347 kişiyle yapılan “HIV/AIDS Farkındalılık Araştırması”nın sonuçlarına göre toplumun yüzde 77.3’ü HIV/AIDS’ten habersiz. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 25.7’si hastalığın kan yoluyla, yüzde 22.5’i korunmasız cinsel ilişki ile bulaşabileceğini bilmiyor. Katılımcıların yüzde 34.8’si el sıkışma/sarılma ve yüzde 59.1’i öpüşme ile bulaşabileceğini sanıyor.

36.7 milyon HIV’li

Başkent Üniversitesi’nin, Hacettepe Üniversitesi HIV/AIDS Tedavi ve Araştırma Merkezi (HATAM) ve Gilead Sciences’ın desteği ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları dün Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal tarafından kamuoyuna açıklandı. Prof. Ünal, Türkiye’de giderek yaygınlaşan bir tehlike olan HIV/ AIDS’in toplumun karşısına çıkacak sessiz bir düşman olduğuna dikkat çekerek “HIV/AIDS’in manevi yükü oldukça ağır, maddi yükü de azımsanmayacak kadar önemli” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2016 verilerine göre, dünyada ortalama 36.7 milyon HIV hastası bulunduğunu, bu hastaların 1.8 milyonunun yeni hastalardan oluştuğunu anımsatan Ünal, 2016’da 1 milyon hastanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Giderek artıyor

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye’de ilk kez 1985 yılında ortaya çıkan ve o yıl 3 olan HIV/AIDS vaka sayısının her yıl giderek arttığını, geçen yıl da bu sayının 14 bini aştığını kaydeden Ünal, bu artışın devam etmesi durumunda 2022’de toplam HIV/AIDS’li hasta sayısının 39 bini aşacağına işaret etti ve özetle şunları söyledi: “HIV/AIDS’in topluma anlatılabilmesi için örgün eğitimden başlanarak bilinçlendirmeye yönelik eylem planları oluşturulması, korunma olanaklarının kolaylaştırılması ve artırılması, anonim test/teşhis olanaklarının yaygınlaştırılması ve tüm bu eylemleri kapsayıcı bir ulusal mücadele planı oluşturulması gerekmektedir. Özellikle HIV/AIDS hastalarının toplumdan dışlanması ve damgalanmalarının engellenmesi adına eylem planları geliştirilmelidir. Hastalık yokmuş gibi davranmanın veya üstünü örtmenin hasta bireylerin uzun dönemli sağlık durumları ve halk sağlığı açısından çok daha ağır sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır.”

-Katılımcıların yüzde 52’si kadın ve yüzde 48’i erkek.

-Katılımcıların yüzde 77.3’ü HIV hakkında hiçbir bilgiye sahip değilken yüzde 22.7’si iyi düzeyde bilgisinin olduğunu belirtti.

-Hastalığın bulaşma yolları konusunda katılımcıların yüzde 25.7’si kan yolu ve yüzde 22.5’i korunmasız cinsel ilişki ile bulaşabileceğini bilmezken, yüzde 34.8’si el sıkışma/sarılma ve yüzde 59.1’i öpüşme ile bulaşabileceğini ifade etti.

-Katılımcıların yüzde 75’i tedavi altındaki hastaların normal bir yaşam sürdürebileceğini bilmemekte n Ayrıca katılımcıların yüzde 49.8’i HIV testi yaptırırken kimliklerini ibraz etmeleri gerektiği düşüncesinde.