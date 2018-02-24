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Sağlık

Toplumun yüzde 66'sı kilolu ya da obez!

ürkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde 90 arttı

24 Şubat 2018 21:20

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmaya göre toplumun 3'te ikisi kilolu ya da obez. Türkiye'de son 12 yılda diyabet sıklığı yüzde 90, obezite sıklığı yüzde 44 arttı.

Melike Şahin'in NTV'de yer alan haberine göre, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “On yıl içinde Türkiye ortalamasında boy uzaması 1cm, kadınlarda kilo artışı 6 kilo, erkeklerde 8 kilo. Her ikisinde de orantılı olarak bel ve kalça çevresi genişlemiş. Demek ki daha obez oluyoruz” dedi.

Türkiye'de diyabet görülme aralığı 5 yaş düştü. Toplumun yaklaşık yüzde 13'ü diyabet hastası.

Prof. Yılmaz, “Her 3 çocuktan biri fazla kilolu, her on çocuktan biri obez. Obeziteye neden olan etkenler var, mesela insülin direnci bunlardan biri” diye konuştu.

Türkiye Diyabet Vakfı, TOÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları sağlıklı beslenmeye yöneltmek için "Hey Genç! Harekete Geç!" projesi başlattı.

Proje hakkında bilgi veren TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, “Pilates topları üzerinde verilecek bir eğitim olacak. Diyetisyen arkadaşlarımızın bilgilendirmesiyle çocuklara bilinçlendirme yapılacak. Akabinde fiziksel aktivite eğitimi verilecek” dedi.

Yemeğe salata ile başlayın

Sağlıklı beslenmenin ilk şartı işlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durmak. Bazı ipuçlarıyla her öğünü sağlıklı hale getirmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Temel Yılmaz, “Yemeğe mutlaka salatayla başlamak lazım. Çünkü salatadaki lif midenin altını kaplıyor ve bütün yiyeceklerin glisemik endeksini düşürüyor. Salata bitmeden yemeğe başlamamak lazım" önerisinde bulundu.

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