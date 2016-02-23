Toplumun yüzde 56,6’sı mutlu, yüzde 74,4’ü umutlu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, 2015’te mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı %56,6 oldu. 2014 yılında %56,3 olan bu oran böylece 0,3 puan artmış oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise %11,7’den %11,4’e düştü.

Bireylerin temel yaşam alanlarındaki genel memnuniyetini, toplumsal değer yargılarını, genel mutluluk algısını ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini ölçmek, memnuniyet düzeylerinin zaman içindeki değişimini takip etmek amacıyla gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Araştırması için geçen yıl 18 ve daha yukarı yaştaki 9 bin 397 kişi ile görüşüldü.

Araştırma sonuçlarına göre, kadınlarda mutluluk oranı, 2014 yılında %60,4 iken 2015 yılında %60,2’ye düştü, erkeklerde bu oran %52’den %52,9’a yükseldi.

Gençler ve evliler daha mutlu

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, en yüksek mutluluk oranı %63,8 ile 18-24 yaş grubunda, en düşük mutluluk oranı ise %51,7 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

Araştırma sonuçlarına göre evli bireylerin evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2015 yılında %59,6’sı mutlu iken, evli olmayanlarda bu oran %49,5 olarak gerçekleşti.

Sağlık ve aile ilk sırada

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %72,3 olurken, bunu sırasıyla; %13,1 ile çocuklar, %5,3 ile eş, %2,8 ile anne/baba, %2,7 ile kendisi, %1,9 ile torunlar ve %1,9 ile diğer kişiler takip etti.

Kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı %68,8 olurken, bunu sırasıyla; %15,8 ile sevgi, %8,6 ile başarı, %3,9 ile para, %2 ile iş ve %1 ile diğer değerler takip etti.

Eğitimli insanlar daha mutlu

Yükseköğretim mezunu olanlarda mutluluk oranı %59,5 iken, bunu sırasıyla; %58 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %57,8 ile bir okul bitirmeyenler, %56,5 ile lise ve dengi okul mezunu, %54 ile ilkokul mezunu takip etti.

Bireylerin %74,4’ü umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2014 yılında %73,8 iken 2015 yılında %74,4’e yükseldi. Kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı, 2014 yılında %74,7 iken 2015 yılında %74’e düştü, erkeklerde ise bu oran %72,9’dan %74,7’e yükseldi.

Ulaştırma ve sağlık hizmetlerinden genel memnuniyet düzeyleri arttı

Bireylerin kamu hizmetlerinden genel memnuniyet düzeylerine bakıldığında, 2014 yılı sonuçlarına göre en yüksek artış 2,2 puan ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşti. En yüksek memnuniyet oranı 2015 yılında %74 ile ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşirken bunu sırasıyla; %72,3 ile sağlık, %69,8 ile asayiş, %59 ile eğitim, %58,7 ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve %50,4 ile adli hizmetlerden memnuniyet takip etti.