Toplumsal olaylarda polis, plastik mermiyle müdahele edecek!

T24 - Polis bundan böyle eylemcileri plastik mermiyle dağıtacak. Belçika yapımı FN 303 marka otomatik tüfeklerin en önemli özelliği, gösterilerde provokatörleri işaretleyebilmesi. İki haftalık bir eğitimin ardından kullanılmaya başlayan silahların baş bölgesine sıkılması yasak olmakla birlikte, sıkıldığı takdirde yaralamalara yol açabiliyor.



Emniyet, yasadışı gösterilerde biber gazının kullanımının yanı sıra bu kez de plastik mermi atan, ayrıca topluluk içindeki provokatörleri renkli boya ile işaretleyebilen Belçika yapımı FN 303 marka otomatik tüfek aldı. 2008 yılında alınan silahlar denendi, test edildi ve bugün basına tanıtıldı



FN 303’lerin en önemli özelliği, gösterilerde provakatörleri işaretleyebilmesi. Boyalı mermi, toplumsal olayda kitleyi örgütleyen ya da kışkırtan saldırgan kişinin elbisesine isabet ettiğinde, pembe ve sarı renk boya bırakıyor. Böylelikle provokatör, kalabalık grup içinde kendini kaybettiremiyor. Pembe renkli boyalar, sabunla yıkanarak çıkarılabilirken sarı renkli boyalar silinemiyor.





Amaç provokatörleri belirlemek





Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre silahlar hakkında bilgi veren komiser yardımcısı Samet Korkmaz, silahı 2008 yılında Çevik Kuvvet olarak aldıklarını ve çeşitli eğitimlerde deneyerek, bugünlere kadar gelindiğini söyledi. Korkmaz, "Bizim amacımız, bu silahla mermilerin içerdiği boyayı kullanarak, provokatör şahısları belirleyip, grup dağılırken çıkış noktalarında gözaltına almak" diye konuştu.



Korkmaz FN 303'te kullanılan 4 çeşit mermi olduğunu kaydederek, bu mermilerin amaçlarını da anlattı. Korkmaz, "Kırmızı renkli mermimiz var. Bu fişek yüzde 10-15 civarında biber gazı içeriyor. Şahsa uygulandığı zaman darbe etkisinin yanısıra şahıs biber gazından da etkileniyor" dedi. Sarı renkli mermiyi de şahısları belirleyerek, gözaltına almak için kullandıklarını söyleyen Korkmaz, renksiz olan ve herhangi bir boya maddesi içermeyen gri renkli merminin darbe etkisi yaptığını kaydetti.





2 haftalık eğitim sonunda kullanılabiliyor





Korkmaz, silahın sadece çevik kuvvet biriminde eğitim alan polisler tarafından kullanıldığını söyleyerek, silahın kullanım alanının göğüs bölgesi olduğunu belirtti. FN 303 silahını kullanan personelin önce teorik eğitim aldığını, ardından da atış poligonunda pratik yapıldığını dile getirdi. Korkmaz, FN 303 silahını kullanacak olan personelin, 2 haftalık bir eğitim sürecinden geçtiğini belirtti. Korkmaz, "Çevik kuvvette usulen bu silahı kullanma yetkisine sahip 2 birimimiz var, Arama-Kurtarma Operasyon Timi, ayrıca Özel Tim. Son çaremiz olarak, bu silah olduğu zaman bunu kullanıyoruz. Yoksa kesinlikle kullanmıyoruz. Yaralama etkisi bulunmuyor. Aynı zamanda 30 metreden daha aşağı mesafede kullanmadığımız için herhangi bir yaralayıcı etkisi bulunmuyor" diye konuştu.





Nerelerde kullanılıyor





Bir çok AB ülkesi polisinin envanterinde bulunan Belçika yapımı FN 303 otomatik tüfekler, ’şehirlerde asayişin sağlanması, maçlarda disiplinin kurulması, şiddet yanlısı kişilerin işaretlenmesi, rehinelerin kurtarılması, hapishane hücrelerinin boşaltılması, bölge atışı yerine nokta atış yapılması, barikat arkasında bulunan şüphelilerin etkisiz hale getirilmesi, silahsız saldırganların etkisizleştirilmesi ve aile içi şiddetin önlenmesi’ gibi olaylarda kullanılıyor.





