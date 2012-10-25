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Toplumsal Bellek Platformu'ndan açlık grevi için duyarlılık çağrısı

Toplumsal Bellek Platformu medyayı ve kamuoyunu açlık grevlerine karşı duyarlı olmaya davet etti

25 Ekim 2012 00:49

 

IŞIL ÖZ

 
Türkiye’de 12 Eylül 2012’den bu yana aralarında seçilmiş belediye başkanları ve milletvekillerinin de bulunduğu 680 tutuklu ve hükümlünün 58 cezaevinde süresiz- dönüşümsüz açlık grevinde olduğundan haberdar mısınız?
 
Toplumsal Bellek Platformu,  açlık grevlerine ilişkin yaptığı duyuruda, 43 gündür devam eden açlık grevlerinde tutuklulara kimi cezaevlerinde tecrit uygulanmaya ve tutuklulara almaları gereken şekerli su, B1 vitamini gibi ihtiyaçların sağlanmadığına ilişkin bilgilerin altını çizdi ve ekledi: “Dünya Tabipler Birliği tarafından 1992 yılında yayınlanan Açlık Grevleri Konusunda Malta Bildirgesi açlık grevi iradesini koymuş tutukluların bu şekilde baskı altında tutulmamasını öngörmektedir. Daha önce yine cezaevlerinde yaşanan açlık grevleri neticesinde yaşanan insanlık dramının tekrar etmemesi ve bunun için gerekli önlemlerin alınması zaruridir.”
 
Binin üzerinde genç insan adım adım ölüme yaklaşıyor! 
 
 Bu insanların siyasi menşe ve talepleri ne olursa olsun bir an önce açlık grevlerinin durdurulması ve gerekli somut adımların atılması için hükümete ve siyasi partilere çağrıda bulunan Toplumsal Bellek Platformu üyeleri,  “Ülkemizde daha önce yaşanan ve vicdanen asla kabul edilemeyecek korkunç sonuçları olan olayların tekrar yaşanmaması için ses çıkartmak her şeyden önce bir insanlık görevidir. Bizler ülkemizin böylesi bir utanç lekesini taşımasını istemiyoruz” dediler ve açlık grevlerinin evrensel kriterler gözetilerek değerlendirilmesini, süreçlerin hukuk ve evrensel vicdani değerler çerçevesinde suçu ne olursa olsun tüm insanlar için eşit yürütülmesinin bir zorunluluk olduğunu hatırlattılar. Açlık grevleri geri dönülmez noktaya ulaşmadan toplumsal vicdanın bu insanlık dramına seyirci kalmaması adına medyayı ve kamuoyunu açlık grevlerine karşı duyarlı olmaya davet ettiler:
 
“Toplumsal Bellek Platformu’nun bir parçası olan Musa Anter ailesinden Dicle Anter ve Rahşan Anter yavaş yavaş yaklaşan bu ölümlere duyarsız kalınmaması için 23 Ekim günü 1 günlük açlık grevi gerçekleştirmişlerdir. Açlık grevlerinin sonlanması için gerekli adımı atmayanları ölümlerden sorumlu tutacağımızı belirterek Musa Anter ailesinin bu vicdan çağrısını destekliyoruz.” 
 

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