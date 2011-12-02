Toplumsal Bellek Platformu TBMM’de





Hülya Karabağlı



T24 / ANKARA - Toplumsal Bellek Platformu siyasi cinayetlere kurban giden yakınları için Meclis’te komisyon kurulması talebiyle iki yıl sonra yeniden TBMM’ye geliyor. Madımak katliamında şair babasını kaybeden Behçet Aysan’ın kızı Eren Aysan, gelecek hafta pazartesi günü 20’e yakın aileyle TBMM’de olacaklarını söyledi. Platformun, randevu istedikleri siyasi partilerden şu ana kadar CHP ve BDP ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olumlu yanıt verdi. Platform, daha önceki tutumunun aksine MHP’ye randevu talebini iletti. MHP’nin siyasi cinayetlere kurban gidenlerle ilgili Meclis araştırmalarına olumlu bakması randevu talebinde etkili oldu.

AKP’nin oylarıyla 15 kez reddedildi



Toplumsal Bellek Platformu, faili meçhul bırakılmış siyasi cinayetlerin aydınlatılması için, yetkileri arttırılmış bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması talebiyle 11 Şubat 2010 tarihinde Meclis’e dilekçe verdi. Meclis’te bir basın toplantısı düzenlendi. Geçtiğimiz yasa döneminde ve yeni yasama döneminde muhalefet siyasi cinayetlerin Meclis eliyle araştırılması için çok sayıda önerge verdi. Platform, “CHP, BDP ve hatta MHP’nin kabul oylarına rağmen 15 kez AKP’nin oylarıyla araştırma komisyonu kurulması” önergelerinin reddedildiğine dikkat çekiyor.





Zamanaşımı gölgesindeki Sivas davası



Toplumsal Bellek Platformu üyesi aileler, 6 Aralık Salı günü zamanaşımı tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sivas davası duruşmasına katılacak. Aileler, zaman aşımı ve devlet sırrı uygulamalarının insanlık suçu kapsamındaki davalarda geçerli olamayacağına dikkat çekecekler.



