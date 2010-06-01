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Sağlık

'Toplumsal bakış ve kimlik' tartışılacak

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Vakfı ve Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği’nin düzenlediği 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi İstanbul’da yapılacak.

01 Haziran 2010 03:00

T24- 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi 4-6 Haziran 2010 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kongrenin bu yılki ana teması, “Toplumsal bakış ve kimlik” olarak belirlendi.


Kongrede, ülkemizde ve dünyada toplumsal barış ve çatışmaların, farklı kimliklerin birbirlerini algılama biçimleri ve ilişkilerine göre belirlendiği vurgulanarak, kimlik sorunu tüm ayrıntıları ile tartışılacak.


Konuyla ilgili, profesyoneller ve akademisyenler dışında, gazetecilerin ve politikacıların da katılımı ile gerçekleşecek olan kongrede; Politik Kimlikler, Farklı Boyutları ile Cinsiyet ve Cinsellikler, İdeolojik Aile, Siyasi Partiler ve Kimlik Sorunları, Bireyleşme Süreçleri, Cemaatleşme, Çeteleşme, Gruplaşma, Televizyon Dramaları ve Kimlik, Televizyon Dizilerinde Aile Kavramı, Televizyon Dramalarında Siyasi Kimlik, Seküler Toplumlarda Din ve Kimlik, Türkiye’de Din ve Vicdan Özgürlüğü, Azınlık Kimliği ve Psikolojisi, Ötanazi Nedir, etik açıdan bir hasta hakkı mı yoksa bir hekimlik suçu mu? gibi önemli ve güncel konular masaya yatırılacak.


Detaylı bilgi için: http://sosyalpsikiyatri.org/

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