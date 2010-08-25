'Toplumdaki kutuplaşma satışları etkiliyor'

T24- Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer, toplumdaki gerginliklerin ve kutuplaşmaların zaman zaman satışları, tüketici güvenini olumsuz etkilediğine işaret etti.





Dinçer, “Bu referandum sürecinin de çok rahat bir ortamda geçtiği söylenemez ancak biz satışlarımıza olumsuz bir yansıma olarak görmüyoruz. Tam tersine temmuz ve ağustos aylarındaki satışlar gayet iyi gidiyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CarrefourSA’nın iş ortakları, düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Dinçer, Sabancı Grubu’nun son 5-6 yıldır perakendede yaptığı atılımlarla önemli bir yere geldiğini belirterek mağaza sayısının 300’den 1.400’e, 170 bin metrekare satış alanının da 700 bine çıktığını, 15 bin çalışana ulaştıklarını söyledi. CarrefourSA’nın Türkiye’nin tüm bölgelerine yayıldığını anlatan Dinçer, “Önümüzdeki dönemde CarrefourSA adıyla özdeşleşmiş bu hipermarketlerdeki gücümüzü daha da pekiştirmeyi planlıyoruz. Süpermarketlerde de 100 yeni mağaza ile daha da güçlenmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yerel zincirlere her zaman ilgilerinin olduğunu ifade eden Dinçer, “Bir devrin olabilmesi için alıcı ile satıcınını anlaşması gerekiyor. Bu o kadar kolay olmuyor. Her zaman ilgimiz vardı bundan sonra da sürecek” değerlendirmesinde bulundu.