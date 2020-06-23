Toplum Bilimleri Kurulu, YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirleri görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs | 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından da, "Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu" mesajını paylaştı.