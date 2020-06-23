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Toplum Bilimleri Kurulu, YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbirleri görüştü

23 Haziran 2020 07:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Toplum Bilimleri Kurulu toplantısında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı'na yönelik uyarı ve önlemler, normalleşme sürecinde gençlere verilebilecek mesajlar ve dezenformasyonla mücadele gibi konular ele alındı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından da, "Toplum Bilimleri Kurulumuzla yeni toplantımızı yaptık. Koronavirüs salgınına karşı farklı bilim dallarından bilim insanlarımızın sürece katkılarından yararlandığımız toplantılarımızın bugünkünde gündemimiz YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi ve alınabilecek ek tedbirler oldu" mesajını paylaştı.

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