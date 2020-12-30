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Yaşam

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. İlhan: Yılbaşında çekirdek aile içinde dahi temastan kaçınmak gerek

30 Aralık 2020 22:15

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Koronavirüs'te hasta rakamlarının 3 binler civarında seyretmesinin nedeninin ev içindeki bulaşın yaygınlığından kaynaklandığını söyledi.

İlhan, Koronavirüs'ün yüzde 80 ev içi bulaştan kaynaklandığını belirterek, yılbaşında dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. İlhan, "Çekirdek aile için dahi evde olabildiğince birinden uzak yaşamak, temastan kaçınmak doğru bir yaklaşım olacaktır" derken, şu ifadeleri kullandı:

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Mustafa Necmi İlhanToplum Bilimleri Kurulu
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