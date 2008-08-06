Topluluk ve aile

Erken çocukluk eğitiminin (EÇE) aile ve topluluk ile ilişkilendirilmesi halinde önemi daha da artmaktadır.



Çocuğun gelişimde çevre ile etkileşimini vurgulayan ekolojik yaklaşım EÇE’ye ailenin de dahil edilmesine katkıda bulunmuştur. Ancak anne-babaların da katılımıyla programlardan etkili sonuç alındığı bulunmuştur. Anne-babanın programa dahil edilmemesi halinde oluşan etkilerin zaman içinde azalması olasılığı bulunmaktadır.



Sameroff (1975) tarafından ortaya konulan etkileşimsel yaklaşım ise gelişimi ne tek başına bireyin ne de tek başına deneyimsel çevrenin bir fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Gelişim çocukla ailesi ve sosyal çevresi tarafından sağlanan deneyim arasındaki dinamik etkileşim olarak görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmaların ortak bulgusu, ana-babaların sergiledikleri davranışların niteliğinin bebek ve küçük yaştaki çocukların gelişiminde değişiklikler yarattığıdır.



Çocuğun gelişiminde aile kadar çocuğun içinde bulunduğu topluluk da önemlidir. Topluluğun çocuğu koruyan, barındıran, sosyal gelişiminde katkıda bulunan ve çocuğun gelişimine müdahale eden bir rolü olmaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu topluluğun gelişimine katkı sağlaması için topluluğun desteklenmesi önemlidir. Topluluklar desteklenip kendi kararlarını alabildiklerinde kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler. EÇE yolu ile hem topluluğu kalkındırmak hem de çocuk gelişimine katkı sağlamak mümkün olmaktadır.



Topluluk katılımı, topluluktaki kişilerin hizmetleri kullanmasından, malzeme ve işgücüne destek vermesine ya da programın yürütülmesinde görev almaya ya da paydaş olarak programların geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde rol almaya kadar geniş bir yelpazeyi içermektedir. Programların geliştirilmesi, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde paydaş olmak EÇE programlarının dışardan uzmanlar tarafından kabul ettirilmesi yerine topluluğun uzmanlarla birlikte programları gerçekleştirmesini sağlamaktır.



Burada önemli olan topluluğun bir paydaş olması ve uzmanlarla birlikte programlar geliştirmesi ve yürütmesidir. Bu durum hem yerel ihtiyaçların karşılanmasını hem topluluk kalkınmasını hem de topluluğun çocuğun gelişimindeki rolünü daha etkin kılmasını sağlamaktadır.



Sonuç olarak, EÇE programları çocuğun gelişiminde aile ve topluluğu destekleyerek onların etkili olmasını sağlayabilmektedir.