Toplu taşımaya alınmayan 65 yaş üstü kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi gözaltına alındı

Zonguldak'ta kendisini almayan ve hareket etmesin diye toplu taşıma aracının önüne oturan 65 yaş üstü kadını videoya çeken ve hakaret eden 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşlı bir kadın, Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda olan 65 yaşın üstündeki kadın toplu taşıma aracına alınmadı. Bunun üzerine, araç hareket etmesin diye yola oturan kadını, bir kişi cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri sırasında söz konusu videoya ilişkin habere rastladı. Siber polislerce "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" kapsamında değerlendirilen videoya konu olayın, Zonguldak Halk Otobüsleri durağı civarında yaşandığı tespit edildi.

Otobüse ait kamera kaydını da inceleyen ekipler, videoyu çeken kişi ile görüntülerde, "Benden uzak dur. Sende korona var" diyerek yaşlı kadından kaçan kişiyi belirledi. Gözaltına altına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi.