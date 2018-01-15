Toplu taşımada unutulan eşya, Kızılay'a bağış oldu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de toplu taşıma araçlarında unutulan eşya, paraya çevrilerek Türk Kızılayı’na bağışlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. 2017 yılı içinde toplu taşıma araçlarında unutulan ve sahibi bulunamayan eşyaları Türk Kızılayı’na bağış için kullandı. Konuyla ilgili olarak Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin sosyal medya hesabından Kızılay\'a yapılan \'şartlı bağışın\' makbuzu paylaşıldı. Makbuzla birliktede şu ifadeler kullanıldı, “2017 yılında raylı sistem araçlarımızda, otobüslerimizde ve duraklarımızda unutulan ya da kaybedilen ve bir yıl boyunca sahibine ulaşılmayan değerli eşya ve para buluntularını nakde çevirerek Türk Kızılayı’na bağışladık.”

Bağış miktarının 7 bin 35 TL olduğu ifade edilirken, Ulaşım A.Ş. tarafından toplu taşıma araçlarında bulunan kayıp eşyalar da www.kayseriulasim.com adlı internet sitesinden güzergah bilgileri ile birlikte günlük paylaşılıyor. Eşyası kaybolan vatandaşlar internet üzerinde ya da telefonla yetkililere ulaşarak bilgi alabiliyor. Son günlerde unutulan eşyalar arasında kimlik, çanta, havlu, şort, şemsiye, eşofman, şal, flaş bellek, kitap, fincan takımı, cüzdan bulunuyor.

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