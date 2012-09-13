Toplu Taşıma Yolu'nu servisler de kullanacak

İstanbul trafiğine çözüm için getirilen Toplu Taşıma Yolu'nu öğrenci ve personel servisleri de belirlenen saatlerde kullanabilecek.



Trafiğe çözüm için getirilen Toplu Taşıma Yolu'nu servisler de kullanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Toplu Taşıma Yolu'nda hedefe ulaşıldığı belirtilerek, "Pilot olarak uygulanan Toplu Taşıma Yolu'nda daha fazla yolcu taşınırken ulaşım süresi kısaldı. Yolcu taşıma sayısında ise yüzde 11 artış oldu. Uygulamadan önce beş günde 1.454.413 yolcu tanışırken Toplu Taşıma Yolu hizmete alındıktan sonra yolcu sayısı 1.612.679' a ulaştı" denildi.

Toplu taşıma yollarını ilk olarak İETT ve Özel Halk Otobüslerinin kullandığı belirtilirken Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla öğrenci ve personel servislerin de belirtilen saatlerde bu yolları kullanabileceği kaydedildi.

Toplu taşıma yolunda daha önce açıklanan hatlara yeni hatlar eklenecek. Açıklamada yeni hatlarla ilgili şunlar kaydedildi:

Millet Caddesi üzerinde Topkapı-Aksaray olarak uygulanan hat, Taksim'e kadar uzatılarak belirlenen saatlerde Toplu Taşıma Yolu uygulamasına geçilecek.

Buna göre; Aksaray-Taksim toplu ulaşım yolu kısa süre içinde olarak hizmete alınacak. Aşağıdaki güzergâhların da planlaması yapılıyor ve kısa sürede hizmete alınacak.

1) Bakırköy- İncirli- Bağcılar.

2) Sirkeci- Yeşilköy- Küçükçekmece

3) Kadıköy- Minibüs Yolu- Bostancı-Kartal

4) Beyoğlu Tersane Caddesi (Atatürk Köprüsü- Galata Köprüsü Arası)

5) Ümraniye (Alemdağ Caddesi- Sütçü İmam Caddesi- Mithatpaşa Caddesi)

- Hafta içi sabah 07.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında uygulanıyor.

- Toplu ulaşım araçları haricinde yola giren ve parklanma yapan araçlar, EDS kameraları ve Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor.

- Söz konusu şeritlerde taksiler sadece duraklarda yolcu indirip bindirebilecekler.

- Araç sahiplerinin toplu taşımayı seçmesinden dolayı yıllık 650.000 litre yakıt tasarrufu ile karbondioksit salınımında 1500 ton azalma olacağı hesaplanıyor.