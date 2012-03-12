Toplu takipsizlik kararı 120 kişinin 3 yıl dinlendiğini ortaya çıkardı

T24- Cumhuriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız’ın da aralarında olduğu 120 kişinin telefonlarının 3 yıl dinlendiği “toplu takipsizlik” kararıyla ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Ergenekon soruşturmaları kapsamında şüpheli görülerek telefonları mahkeme kararıyla dinlenen Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız ve Dış Haberler muhabirlerinden Elçin Poyrazlar’ın da aralarında bulunduğu 120 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Savcılık kararından Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bacanağı Mehmet Nuri Vardarbaşı’nın da telefonlarının dinlendiği anlaşıldı. Takipsizlik kararında 120 kişinin telefonlarının 16 Aralık 2007’den 6 Ağustos 2010 tarihine kadar yaklaşık 3 yıl dinlendiği ortaya çıktı. Telefonları dinlenen 120 kişi arasında eski bakanlardan Cahit Aral, Ufuk Söylemez, Azerbaycan’da darbe iddialarına adı karışan Prof. Ferman Demirkol, Ergenekon davalarında birçok sanığın avukatı Hasan Gürbüz, emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ün kızı ve avukatı Zeynep Küçük, avukat, eski DYP’li siyasetçi Mustafa Avlağı da bulunuyor... Telefonları dinlenenler arasında eski Başbakanlık Müsteşarı Yaşar Yazıcıoğlu, statejist Nihat Ali Özcan’ın isimleri de sıralanıyor. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi suikastında adı geçen ülkücü mafyacı Oral Çelik de telefonu dinlenen şüpheliler arasında yer alıyor. 2. Ergenekon davasında yargılanan eski Organize Şube Suçlar Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan ile 2001’de Tuncay Güney’in işkence ile ifadesini aldığı iddia edilen eski Emniyet Amiri Ahmet İhtiyaroğlu da şüphe üzerine dinlenenler arasında bulunuyor. Emekli Korgeneral Mehmet Altay Tokat da savcılığın listesinde bulunuyor. Takipsizlik kararında Kenan Ünlü’nün açık kimliği ve adresinin belli olmadığı belirtiliyor.

Savcı Cihan Kansız tarafından 18 Ocak 2012 tarihinde verilen “takipsizlik kararında” iddia edilen Ergenekon silahlı terör ögrütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında İbrahim Yıldız’ın da bulunduğu 120 şüphelinin kullandığı telefonların mahkeme kararları doğrultusunda teknik takip altına alındığı kaydedildi. Kararda şu ifadeler yer aldı: “Ergenekon silahlı terör örgütü ve üyeleriyle irtibatları araştırılan şüphelilerin, kendi üzerlerine veya başkaları üzerine kayıtlı kullanmış oldukları telefonlarla, 16 Aralık 2007’den 6 Ağustos 2010’a kadar farklı zamanlarda yapmış oldukları telefon görüşmelerinde haklarında kamu davası açmayı gerektirir delil elde edilememiştir.”

Listede ölenler bile var

Nazlı Karal, Yakup Arslan, Mehmet Rıfat Yücel, Murat Önder Bektaş, Kadir Çelebi, Bahadır Özgüner, Zeynep Küçük, Osman Özbayraktar, Onur Selçuk, Halil Akdoğan, Salih Özdemir, Timur Küpeli, Ayşe Şahin, Bahar Yüzügülenç, Ahmet Faik İmamoğlu, Mustafa Uysal, Oral Çelik, Süleyman Ersin Öztopal, Kenan Ünlü, Hasan Hüseyin Memiş, Uğur Poyraz, Gökşin Çalışkan, Kürşat Erdem, Rıdvan Çelik, Mustafa Yeşiltaş, Selahattin Kıraç, Yakup Kocabıyık, Ali Yağcı, Özge Evci Eralp, Hakkı Çelik, Mustafa Sivrikaya, İdris Demirci, Hasan Ünal, Yaşar Yazıcıoğlu, Yavuz Gökçe, Emrah Oral, Şenal Demiray, Elif Bacanlı, Mehmet Mustafa Konu, Sevilay Tetik, Mete Aslan, Uğur Gökşin Bilgehan, Hüseyin Cahit Aral, Bülent Akkar, Sedat Örnek, Mesut Bayrak, Esin Ergin, Hasan Ufuk Söylemez, Beşir Eren, Soner Altıparmak, Fatma Altıparmak, Tayfun Çetin, Abdurrahman Kepoğlu, Tan Dervişoğlu, Yılmaz Biryıldıran, Hasan Gürbüz, Murat Salar, Kenan Çelik, Süleyman Polat, Ülker Durukan, Suat Beyhan, Yılmaz Uçar, Ekrem Korkmaz, Cevat Alper Bozbıyık, Çiğdem Yakar, Levent Açıkalın, Bülent Türker, Ali İrfan Bilboğa, Mustafa Avlağı, Tuğrul Ongun, İbrahim Yıldız, Mustafa Pamukoğlu, Samiye Sever Ayarcı, Ali Güler, Nerim Bitlislioğlu, Mehmet Seven, Ferman Demirkol, Sedef Önaler, Altan Günbay, Çağrı Eryılmaz, Mustafa Yıldırım, Dinçer Bayer, Bülent Köse, Mahmut Tolga Öztürk, Gizem Onursoy, Müjdan Kayserli, Aydın Usman, Zeynel Abidin Aydoğdu, Kerim Kanat, Mahmut Yılbaş, Filiz Ekinci, Hamdullah Kazan, Cem Kaya, Fahrettin Karaca, Gülay Acar, Satılmış Erdal, Cevat Çalık, Elçin Poyrazlar Dombey, Sadık Çiftçi, Nihat Ali Özcan, Volkan Kemal Ergenekon, Taciser Onur, Cihat Habip Karadaş, Ahmet İhtiyaroğlu, Songül Demir, Zeynep Bolat, Bilgin Özkaynak, Ünal Atabay,Mehmet Altay Tokat, Özgür Erken, Mehmet Vakıf Döğüşçü, Mehmet Nuri Vardarbaşı, Ertuğrul Zekai Ökte, Cafer Bütün, Şaban Karcı, Yakup Tosun, Fazıl Duygun, Oğuz Ercan, Ruhi Baytar, Üzeyir Polat.