'Toplu sözleşme memur hakkı'

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi , ilgili kararı insan hakları sözleşmesinin 11'inci maddesinin ihlal edildiğine dayanarak oy birliği ile aldı.



İnsan hakları sözleşmesinin 11'inci maddesinde tüm çalışanların dernek kurma ve sendikalaşma hakkının bulunduğunu ve bu hakka kısıtlama getirilemeyeceğini hükmü yer alıyor. Bu hakka tek istisna olarak da ulusal güvenlik ve kamu güvenliği gösteriliyor



İHAM, daha önce de Yapı-Yol-Sen ve Eğitim-Sen'li çalışanların açtıkları davalarda Türkiye’yi haksız bulup tazminat ödemeye mahkum etmişti.



İHAM'a söz konusu davayı Tüm Bel-Sen üyesi olan Kemal Demir ve Vicdan Baykara açtı. Gaziantep Belediyesi ile yapılan toplu sözleşme şartlarının yerine getirilmediği iddiası ile Yargıtay'a başvuran Demir ve Baykara, Yargıtay'dan gelen "kamu çalışanlarının toplu sözleşme hakkı olmaz" yanıtı üzerine kararı AİHM'e taşıdı.



Bundan sonra ne olacak?



İHAM'dan çıkan karar da öncelikle davayı açan iki kişiyi bağlıyor. Ancak bu kararın bundan sonra mevcut durumdaki tüm çalışanların dava açabileceği anlamına geldiği belirtiliyor. Söz konusu kararın ardından hükümetin üzerinde memurlara toplu sözleşme hakkını vermesi konusunda yoğun bir baskı oluşabileceği söyleniyor.



Öte yandan AİHM'in kararına göre Türkiye Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri olan Vicdan Baykara'ya 20 bin euro, Kemal Demir'e de 500 euro ve mahkeme masraflarını ödeyecek.

