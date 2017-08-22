ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TOPLU SONUÇLAR
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IĞDIR ARASSPOR-KARS 36 SPOR :2-5 (Penaltılarla)
ARTVİN HOPASPOR-SERHAT ARDAHAN SPOR :3-1
MARDİN 47 SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR :0-2
YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR-TATVAN GENÇLERBİRLİĞİ :3-0
MUŞSPOR FC-DERSİMSPOR :3-1
AĞRI 1970 SPOR-62 PERTEK SPOR :2-0
ARSİNSPOR-YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ :5-3 (Penaltılarla)
ERGENE VELİMEŞESPOR-EROKSPOR :3-2
ALTINOVA BELEDİYESPOR-BOZÜYÜK VİTRASPOR :4-1
TANŞANLI LİNYİTSPOR-KÜTAHYASPOR :2-1
TURGUTLUSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR :3-2
ISPARTA DAVRAZSPOR-BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR :6-7 (Penaltılarla)
BARTINSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALİSPOR :2-1
KIRIKKALESPOR-YOZGATSPOR 1959 FK :0-3
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-1074 ÇANKIRISPOR :3-2
SİNOPSPOR-YENİ AMASYASPOR :4-2
KARAMAN BELEDİYESPOR-NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK : :3-4 (Penaltılarla)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-KİLİS BELEDİYESPOR:1-0
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ADIYAMAN 1954 SPOR :1-0
YEŞİL KIRŞEHİRSPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR :0-1