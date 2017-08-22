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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TOPLU SONUÇLAR -------------------------------------------------------------------- IĞDIR ARASSPOR-KARS 36 SPOR                                               :2-5 (Penaltılarla) ARTVİN HOPASPOR-SERHAT ARDAHAN SPOR                    

22 Ağustos 2017 22:10

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TOPLU SONUÇLAR
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IĞDIR ARASSPOR-KARS 36 SPOR                                               :2-5 (Penaltılarla)
ARTVİN HOPASPOR-SERHAT ARDAHAN SPOR                         :3-1
MARDİN 47 SPOR-SİİRT İL ÖZEL İDARE SPOR                           :0-2
YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR-TATVAN GENÇLERBİRLİĞİ        :3-0
MUŞSPOR FC-DERSİMSPOR                                                        :3-1
AĞRI 1970 SPOR-62 PERTEK SPOR                                            :2-0
ARSİNSPOR-YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ                                     :5-3 (Penaltılarla)
ERGENE VELİMEŞESPOR-EROKSPOR                                       :3-2
ALTINOVA BELEDİYESPOR-BOZÜYÜK VİTRASPOR                  :4-1
TANŞANLI LİNYİTSPOR-KÜTAHYASPOR                                     :2-1
TURGUTLUSPOR-UTAŞ UŞAKSPOR                                            :3-2
ISPARTA DAVRAZSPOR-BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR   :6-7 (Penaltılarla)
BARTINSPOR-TÜRK METAL KIRIKKALİSPOR                              :2-1
KIRIKKALESPOR-YOZGATSPOR 1959 FK                                    :0-3
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-1074 ÇANKIRISPOR               :3-2
SİNOPSPOR-YENİ AMASYASPOR                                                 :4-2
KARAMAN BELEDİYESPOR-NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK :          :3-4 (Penaltılarla)
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR-KİLİS BELEDİYESPOR:1-0
OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-ADIYAMAN 1954 SPOR      :1-0
YEŞİL KIRŞEHİRSPOR-68 AKSARAY BELEDİYESPOR                :0-1

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