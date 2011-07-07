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Dünya

TOPLU MEZARDA 900 KİŞİYE AİK KEMİK BULUNDU DİVANİYE (A.A)

07 Temmuz 2011 02:38

-TOPLU MEZARDA 900 KİŞİYE AİK KEMİK BULUNDU DİVANİYE (A.A) - 06.07.2011 - Irak'ın güneyinde, Divaniye yakınlarındaki bir toplu mezarda 900 kişinin kemiklerinin bulunduğu bildirildi. Iraklı yetkililer bugün yaptığı açıklamada, Bağdat'ın 160 kilometre güneyindeki Divaniye'ye 70 kilometre mesafedeki Şanafiye bölgesinde bulunan kemiklerin, ilk belirlemelere göre, Saddam Hüseyin döneminde öldürülmüş Kürtlere ait olduğunun düşünüldüğünü belirtti. 80'li yıllarda öldürüldüğü düşünülen bu kişilere ait kemiklerin, kimlik tespiti yapılabilmesi amacıyla Necef'deki laboratuvara götürüldüğü kaydedildi.  

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