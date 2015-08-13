Toplu sözleşme görüşmesinde kadınlara engelleme

Memurlar ile hükümet yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin dünkü oturumunda, kadın memurların taleplerini dile getirmek isteyen KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy’a, toplu sözleşme masasının provoke edildiği gerekçesiyle, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tepki gösterdi. Çalışma Bakanı Faruk Çelik de KESK heyetini toplusözleşme düzenini bozmakla suçladı.

Bianet’te yer alana habere göre; dün yaşanan olayla ilgili açıklama yapan KESK Kadın Komisyonu, Memur Sen Başkanı'na "Kadınların konuşmasından neden korkuyorsunuz?" diye sordu. Açıklamada, "Masada bir kadının bulunmasını ve kadın taleplerinin ayrıca dile getirilmesinin masa düzenine ve yönetmeliğe aykırı olduğunu savunan Memur Sen başkanı ve Çalışma Bakanı, masada farklı taraflarda oturmuş olsalar da kadın düşmanlığında aynı safta olduklarını bir kez daha ilan etmişlerdir" denildi.

Yaklaşık 5 milyon memur ve memur emeklisinin 2016-2017 yılları için Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri 3 Ağustos’ta başlamış, dün de ikinci oturumu yapılmıştı.

KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen bu görüşmede, kadın memurların sorun ve taleplerini dile getirmesi için KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy’u masaya davet etti.

Özgen’in kalkarak yerini Atasoy’a vermek istemesine Memur-Sen heyeti ayağa kalkarak itiraz etti ve salonu terk edeceklerini söyledi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, KESK’in kadın sorunlarını dile getirmediğini, toplusözleşme masasını provoke ettiğini savundu.

Bakan Çelik ise KESK Kadın Sekreteri’nin kendi oturduğu yerden konuşmasını önererek KESK heyetini toplusözleşme düzenini bozmakla suçladı. KESK heyeti toplusözleşme masasının kadınlara kapatılması nedeniyle konuşmayı iptal etti.

'Çelik, Memur-Sen'in tehdidine boyun eğdi'

KESK Kadın Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, 3 Ağustos’taki toplantıda Bakan Çelik’in zaman darlığını gerekçe göstererek ikinci oturumda kadınların taleplerini dile getirebileceğini söylediğini ancak Memur-Sen’in masayı terk etme tehdidine boyun eğdini belirtti.

Açıklamada yıllardır erkeklerden oluşan toplu sözleşme masalarında kadın taleplerinin erkekler tarafından üstünkörü dile getirildiği hatırlatılarak Memur Sen ve AKP temsilcilerinin yıllardır sürdürdükleri cinsiyetçiliği son noktaya taşıdıkları belirtildi.

“Masada bir kadının bulunmasını ve kadın taleplerinin ayrıca dile getirilmesinin masa düzenine ve yönetmeliğe aykırı olduğunu savunan Memur Sen başkanı ve Çalışma Bakanı, masada farklı taraflarda oturmuş olsalar da kadın düşmanlığında aynı safta olduklarını bir kez daha ilan etmişlerdir.

'Niçin rahatsız oluyorsunuz?'

"Sesimizi kısmaya çalışanlara karşı; kadınlar olarak susmayalım. Sözümüzü ve sesimizi birleştirelim. Memur Sen Başkanına sormak istiyoruz; kadınların konuşmasından neden korkuyorsunuz?

"Çalışma yaşamında kadın emekçilerin var olan yığınca sorununa her gün bir yenisi eklenirken, kadın taleplerinin ve görüşlerinin bu masada kadınlar tarafından dile getirilmesinden niçin rahatsız oluyorsunuz?

"Sımsıkı sarıldığınız erkek iktidarlarınızın sarsılmasından mı ürküyorsunuz. Satış düzeninizi bozduğumuz için mi bizi düzen bozmakla suçluyorsunuz?"