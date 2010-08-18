-TOPLU GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİLECEK ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - KESK'in, Memur-Sen tarafından da desteklenen ''toplu görüşmenin referandumdan sonra toplu sözleşme olarak devam etmesi'' önerisi kabul edilmedi. Görüşmeler, ''toplu görüşme'' şeklinde devam edecek. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Binada gerçekleştirilen toplu görüşmenin ikinci turunda, KESK'in ilk toplantıda gündeme getirdiği ve Memur-Sen'in de destek verdiği öneri görüşüldü. Sendikacılardan alınan bilgiye göre, ''Önerinin gerçekleşmesinin önünde hukuki engel bulunması ve tüm tarafların aynı görüşte olmaması'' gerekçeleriyle KESK'in talebi kabul edilmedi. Görüşme, belirlenin gündem çerçevesinde ''toplu görüşme'' olarak devam edecek. KESK, bundan sonraki görüşmelere katılmama kararı aldı.