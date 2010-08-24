-TOPLU GÖRÜŞMENİN 3. TURU SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 24.08.2010 - Toplu görüşmenin 3. turu sona erdi. Görüşmeye 28 Ağustosta devam edilecek. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da gerçekleştirilen toplu görüşmenin 3. turu sona erdi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hizmet kollarının sorunlarına ilişkin sunum zaman alacağı için 26 Ağustosta bir toplantı daha yapmayı önerdiklerini ancak bunun Bakan Yazıcı tarafından kabul edilmediğini söyledi. Akyıldız, toplu görüşme heyetinin 28 Ağustosta tekrar bir araya geleceğini belirtti.