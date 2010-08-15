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Ekonomi

TOPLU GÖRÜŞMELERİN BİRİNCİ TURU BAŞLADI ANKARA (A.A)

15 Ağustos 2010 15:52

-TOPLU GÖRÜŞMELERİN BİRİNCİ TURU BAŞLADI ANKARA (A.A) - 15.08.2010 - Hükümet ile memur konfederasyonları, memur maaşlarına gelecek yıl yapılacak zammı belirlemek üzere biraraya geldi. Bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen toplu görüşmeler, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında, Başbakanlık Merkez Bina'da başladı. Toplantıya, Kamu İşveren Kurulu üyeleri, Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, KESK Genel Başkanı Sami Evren, konfederasyonların yetkili sendikalarının başkanları, sendika uzmanları ve bürokratlar katılıyor. Taraflar arasında 15 gün sürecek toplu görüşmelerde, memurların gelecek yıla ilişkin ekonomik ve sosyal hakları belirlenecek.

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