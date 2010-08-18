-TOPLU GÖRÜŞMELERDE 2. TUR SONA ERDİ ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Hükümet ile memur sendikaları arasındaki toplu görüşmelerin ikinci turunda, görüşmelerin 24 ve 28 Ağustosta devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da devam ettirilen toplu görüşmenin ikinci turu sona erdi. Toplantıda görüşmenin bundan sonraki takvimi belirlendi. Buna göre toplu görüşme heyeti 24 ve 28 Ağustos tarihinde biraraya gelerek memurların mali ve sosyal haklarına ilişkin görüşmeleri sürdürecek.