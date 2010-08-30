-TOPLU GÖRÜŞMEDE MEMURLAR İÇİN SAĞLANAN MUTABAKAT ANKARA (A.A) - 30.08.2010 - Kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu sözleşme sürecine uyumunun sağlanması amacıyla Devlet Personel Başkanlığı (DPB) koordinatörlüğünde çalışma başlatılacak. Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan toplu görüşme tutanağının eklerinde kamu çalışanlarının mali, sosyal, özlük ve çalışma koşullarına ilişkin kimi sorunların çözümüyle ilgili yapılacak ve gerçekleştirilecek çalışma sonucuna göre değerlendirilecek kimi konulara yer verildi. Buna göre, ''Gerekli düzenleme ve uygulamaların yapılması veya talebin niteliğine göre ilgili kurumlara intikal ettirilerek gerekli değerlendirme ve çalışmaların yapılması öngörülen hususlar'' başlığı altında, kamu görevlileri sendikaları mevzuatının, toplu sözleşme sürecine uyumunun sağlanması amacıyla DPB koordinatörlüğünde yapılacak mevzuat tasarısı hazırlık çalışmalarında 4688 sayılı kanunun uygulanmasından ortaya çıkan sorunlar çözülecek. Engelli personelin hizmete alınmasına ilişkin sınavların merkezi olarak yapılması ve aylıklarını zamanında alamayan bazı belediyelerde çalışanların aylıklarının zamanında ödenmesi konusunda Başbakanlık Genelgesi yayımlanması için çalışma yapılacak. Çalışmalar kapsamında, Sağlık Bakanlığı personeline, ek ödeme ile döner sermaye ödemeleri arasında yıllık bazda gerçekleştirilen mahsuplaşmanın aylık bazda yapılması değerlendirilecek. -''ÖZELLEŞTİRİLEN KURUM PERSONELİNE ATANMA HAKKI''- ''İlgili kurumların görüşleri alınarak sonucuna göre değerlendirme ve çalışma yapılacak hususlar'' başlığı altında ise ''Özelleştirilen kuruluşların personeliyle ilgili olarak; bahse konu kuruluşlarda çalışmakta olan ve istihdam fazlası veya nakle tabi personele belli süreyle eski kuruluşunda kalma ve bu süre içerisinde sözleşmesinin feshedilmesi halinde diğer kamu kurumlarına atanma hakkı verilmesi'' değerlendirilecek. Sözleşmeli personel sistemine ilişkin, ilgili kamu kurumlarının da katılacağı bir genel değerlendirme çalışmasının yapılması, çalışma sonuçlarının Kamu Personeli Danışma Kurulunda değerlendirilmesi öngörülüyor. Sözleşmeli personelin eş durumu dolayısıyla atanması konusu, ilgili kurumların da görüşü alınarak değerlendirilecek. Sözleşmeli personelin yönetici pozisyonlara görevlendirilmesi üzerinde çalışma yapılacak. Sözleşmeli personel pozisyonlarının iptal edilmesi durumunda bu personelin diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesinde objektif bir sistem kurulması değerlendirilecek. İlk defa sözleşmeli personel alımının söz konusu olması durumunda öncelikli kurum içi ilana çıkılarak boş pozisyonların kurum içinden doldurulması, daha sonra boşalan pozisyonlar için dışarıdan personel alımı yoluna gidilebilmesi konusunda çalışma gerçekleştirilecek. Sözleşmeli personel hacda da görevlendirilecek. -''EK ÖDEMELERDEKİ AKSAKLIKLARIN GİDERİLMESİ''- ''İlgili kurumların görüşleri alınarak sonucuna göre değerlendirme ve çalışma yapılacak hususlar'' başlığı altında yer alan diğer çalışmalar şöyle: ''-KİT'lerde 1 sayılı cetvele tabi olan personele ödenen ek tazminat oranının yüzde 200'e çıkarılması ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek ödemenin uygulanmasından doğan aksaklıkların giderilmesi. -Kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş gibi sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlarda sendika temsilcilerinin bulunması. -TBMM'ye sevk edilen ve 657 sayılı kanunda değişiklik öngören kanun tasarısının, konfederasyonların görüş ve önerilerini almak amacıyla Kamu Personeli Danışma Kurulunda değerlendirilmesi. -Memur kadrolarında derece sınırlamasının kaldırılarak tüm kamu çalışanlarına eğitim durumlarına uygun olarak yükselebilecekleri derece ve kademelere kadar ilerleme imkanı sağlanması. -Sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenmesi. -4-B statüsünde istihdam edilen sözleşmeli personel ile 5393 sayılı kanun hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli personelden emsali devlet memuru ile kıyaslandığında aylık olarak daha düşük ücret alan sözleşmeli personelin ücretlerinin emsali devlet memuru seviyesine çıkarılması. -Sözleşmeli personelin sözleşmelerinden alınan damga vergisinin kaldırılması ya da kurum tarafından karşılanması.''