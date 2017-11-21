Topları bile yok ama hedefleri Türkiye şampiyonluğu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'ne 110 kilometre uzaklıktaki Yeşilbağ Cumhuriyet Ortaokulu kız futsal takımı, saha ve antrenman malzemesi eksikliği gibi olanaksızlıklara rağmen Türkiye Şampiyonası\'na gitmek için gece- gündüz çalışıyor.

Antalya- Isparta sınırında, Manavgat\'a bağlı bir dağ mahallesi olan Yeşilbağ\'daki Cumhuriyet Ortaokulu\'nda aynı zamanda müdür vekili olan beden eğitimi öğretmeni Belin Ada, 6\'ncı sınıf öğrencilerinden 12 kişilik futsal takımı kurdu. Yeşilbağ Ortaokulu Kız Futsal Takımı, 2017-18 eğitim yılının ikinci döneminde Antalya\'da yapılacak futsal il turnuvasında başarı sağlamak için her gün antrenman yapıyor.

SPOR MALZEMELERİ EKSİK

Herhangi bir antrenman ve spor malzemesine sahip olmayan takım, çalışmalarını okulun bahçesinde beton zemin üzerinde yapıyor. Eski kamyon lastiği ve çıta gibi buldukları çeşitli malzemelerle antrenman yapmaya çalışan futsal takımı oyuncularının eşofmanları, ayakkabıları daha da önemlisi futsal topları bulunmuyor. Oyuncular, aileleri tarafından pazardan 20 liraya alınan eşofman altları, tişört, normal spor ayakkabılar ve futbol toplarıyla antrenman yapıyor.

\'YETENEKLERİNİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ\'

Beden Eğitimi öğretmeni Belin Ada, futsal takımı kurma amacının, okula ilk geldiğinde öğrencilerin kızlı erkekli futbol oynaması olduğunu, böylece öğrencilerin sosyalleşmelerine katkı sağlamak istediğini söyledi. Mahallenin ilçeye 110 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yolun durumu nedeniyle 2- 2.5, bazen 3 saatte ilçe merkezine gelebildiklerini aktaran Ada, \"Kızlarımızın ulaşım, salon, malzeme gibi tüm imkansızlıklara rağmen yeteneklerini tüm Antalya hatta Türkiye\'ye göstermek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. İmkansızlıklar ancak çalışarak aşılabilir\" dedi.

Futsal takım kaptanı 11 yaşındaki Emine Kaygısız, antrenmanlarını okulun bahçesinde kendi kurdukları parkurlarda yaptıklarını anlatırken, \"Antalya\'da düzenlenecek turnuvaya biz de katılacağız. Antalya\'da birinci olup Türkiye şampiyonasına gitmeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.



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