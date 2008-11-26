Toplantıyı karıştıran soru

'CHP provokatörü Gökçek'in adamı'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması beklenen Murat Karayalçın'ın basın toplantısının ardından arbade yaşandı.Basın toplantısı sırasında Baykal'a "Karayalçın'ın DTP ile işbirliğine ne diyeceksiniz?" sorusunu yönelten kişi ile korumalar arasında itiş kakış yaşandı.Olayın ilginç yanı ise basın toplantısında Baykal'a bu soruyu soran kişinin gazeteci olmaması.Tartışmada bundan sonra yaşandı.Soruyu yöneltenin gazeteci olmadığı anlaşılması üzerine Baykal'ın koruma müdürü duruma müdahale etti, bunun üzerine tartışma yaşandı."Ben vatandaşım Karayalçın'ın aday olmasını istemiyorum" diye bağıran protestocuya güvenlik görevlileri müdahale etti.Olayı takip eden kameramanlar ise 'Şov yapıyor' diyerek çekim yapmayı yarıda kesti.