-TOPLANTI UZADI, MYK ÜYELİĞİNİ YİTİRDİ HATAY (A.A) - 06.11.2010 - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Nihat Matkap, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yollarının ayrılmasının söz konusu olmadığını belirtti. Matkap, yaptığı açıklamada, ''Genel Sekreterlik'' görevini kabul etmediği yönünde bazı haberler çıktığını belirterek, bunların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun özel kalem müdürü tarafından 3 Kasımda yapılan Parti Meclisi toplantısı sırasında kendisine bir not iletildiğini belirten Matkap, ''Not ile Kılıçdaroğlu'nun benimle görüşmek istediği bildirildi. Ben de, toplantı bitiminde görüşmeye geleceğimi söyledim. Toplantı uzayınca, gecikmeden kaynaklanan iletişim eksikliği, görevi kabul etmediğim şeklinde algılanmış'' değerlendirmesinde bulundu. Matkap, siyasi hayatında her zaman doğruları savunduğunu ifade ederek, ''Tamamen iletişim ve diyalog eksikliği olayları bu boyuta getirdi. Tartışmaların ardından genel başkanımızla 3 kez görüştüm. Konu aydınlandı. Kemal Kılıçdaroğlu ile yollarımızın ayrılması söz konusu değil. Yol arkadaşlığımız devam ediyor'' diye konuştu.