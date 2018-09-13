Toplanan inek sütü miktarı Temmuz'da yıllık yüzde 16.5 arttı

İstanbul, 13 Eylül (DHA) – Temmuz’da toplanan inek sütü miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıca Temmuz’da ticari süt işletmelerince toplam 863 bin 9 ton inek sütü toplandığını belirtirken, yine Temmuz’da ticari süt işletmelerinin içme sütü üretiminin 105 bin 600 ton olduğunu ve yıllık yüzde 2.9 arttığını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre;

“İnek peyniri üretimi 64 bin 72 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.3 arttı. Koyun, keçi, mande ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 3 bin 952 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.2 arttı.

“Yoğurt üretimi 118 bin 517 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.3 arttı. Ayran üretimi ise 70 bin 442 ton ile geçen yıla göre yüzde 0.5 arttı.

“Temmuz ayında ticari süt işletmelerinin topladığı inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak gerçekleşti.

“Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttı.” (Grafik)