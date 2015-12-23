Toplama kampı dövmesine hapis cezası

Almanya’da Brandenburg eyaletindeki Oranienburg Sulh Mahkemesi, beline bir toplama kampının silüeti ve 'Jedem das Seine' (Herkes hak ettiğini bulur) yazılı dövme yaptıran ve bunu yüzme havuzunda gösteren Marcel Z'ye halkı kışkırtmak suçundan 6 ay tecilli hapis cezası verdi.

Radikal'de yer alan habere göre, mahkeme heyeti başkanı Barbara Speidel-Mierke, böyle bir dövmenin yaptırılmasının değil, bunu kamuoyu önünde göstermenin suç teşkil ettiğini belirtti. Speidel-Mierke, sanığın şimdiye kadar benzer siyasi suçlar işlemediğine işaret ederek Marcel Z'ye 6 ay tecilli hapis cezası verdi.

Almanya’nın Nasyonal Demokrat Partisi (NPD) için Barnim Belediye Meclisi Üyesi de olan Marcel Z, mahkemede verdiği ifadede söz konusu dövmeyi bir yüzme havuzunda gösterdiğini kabul etti. Savcılık iddianamesinde Marcel Z’nin, Auschwitz-Brikenau toplama kampının silüetini ve Buchenwald Toplma Kampı’nın giriş kapısında yer alan 'Jedem das Seine' yazısını bilerek beline dövme yaptırdığını vurgulayarak, devletin buna net bir reaksiyon göstermesi gerektiğini belirtti.

Siyasi düşüncesinden dolayı bu dövmeyi yaptıran sanığın böylelikle toplama kampında öldürülenlere hakaret ettiği ifade edilen iddianamede, sanığa 10 ay hapis cezası verilmesi istendi. Marcel Z’nin avukatı Wolfram Nahrath ise müvekkilinin medya baskısıyla karşı karşıya kaldığını, bunun böyle olacağını daha önceden tahmin etmesi durumunda müvekkilinin üzerindeki tişörtü çıkartmayacağını belirterek, beraatını istedi.

Söz konusu olay bir gazetecinin 21 Kasım’da Oranienburg’daki bir yüzme havuzunda Marcel Z’nin belindeki dövmenin fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi üzerinden paylaşmasının ardından ortaya çıkmıştı.