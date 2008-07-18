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Kültür-Sanat

Topkapı Sarayı 'müzekent'e dönüşüyor

Topkapı Sarayı'nın depolarındaki on binlerce eser gün ışığına çıkarılıyor.

18 Temmuz 2008 03:00

"Suru Sultanî" projesi kapsamında restore edilen binalarda Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzesi'nin depolarında bekletilen binlerce tarihî eşya ve eser sergilenecek.

Bugüne kadar Topkapı Sarayı ve Arkeoloji Müzesi'ne âit eserlerin sadece yüzde 10'u sergilenebiliyordu. Yeterli sergi alanı olmadığı için depolarda kalan eserler bu projeyle birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunulabilecek.

İstanbul'un 2010 kültür başkenti olması nedeniyle uzun zamandır gündemde olan onarım projeleri hızla hayata geçiriliyor. Şu anda 3 binanın restorasyonu sürüyor. Bu binalardan biri Matbaa-i Âmire. Önümüzdeki aydan itibaren ise restorasyonların tamamlanıp eserlerin sergilenmeye başlaması bekleniyor.

Proje tamamlandığında Topkapı Sarayı, içindeki tüm eserleri ancak 3 günde gezilebilen bir 'müzekent' hâline dönüşmüş olacak.

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