Topçular Kışlası'na karşı 50 bin imza

Taksim Dayanışması adlı grup, Taksim Meydanı düzenlemesi ve Gezi Parkı'na yapılacak Topçu Kışlası projesine karşı topladıkları yaklaşık 50 bin imzayı, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'na teslim etti.

"Taksim Meydanı Düzenleme Projesi"nin durdurulması istemiyle toplanan imzalar, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Kendilerine "Taksim Platformu" adını veren grup, ellerinde "Taksim'in Ticarileşmesine Hayır" yazılı dövizlerle Sirkeci'deki Büyük Postane önünde toplandı, daha sonra aynı cadde üzerindeki müdürlük binasına yürüdü.



Grup adına açıklama yapan Cem Tüzen, koruma kurullarınca bir bütün olarak koruma altına alınan Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın, İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli kamusal alanı olduğunu söyledi.



Taksim Meydanı'nda, 4 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında "Taksim Nöbeti" adı altında bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını ve imza kampanyası düzenlediklerini aktaran Tüzen, bu sürede yaklaşık 50 bin imzanın toplandığını bildirdi.



Tüzen, Gezi Parkı'nın, sadece kültür varlığı kamusal alan olarak değil, özgün değerleriyle de yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, "On binlerce yurttaşımız, bu yanlış proje ve uygulamaların derhal durdurulması taleplerini imzalarıyla dile getirdi" dedi.

Açıklamanın ardından imza dilekçelerinin yer aldığı dosyalar, İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Taksim Platformu'na destek için imza verenler arasında Adalet Ağaoğlu, Ahmet Ümit, Ali Nesin, Andrew Finkel, Ara Güler, Aydın Boysan, Ayşe Hür, Ayşe Kulin, Banu Güven, Baskın Oran, Binnaz Toprak, Bülent Erkmen, Cengiz Aktar, Doğan Tarkan, Haldun Dormen, Hale Soygazi, Hilmi Yavuz, İbrahim Betil, İhsan Bilgin, Lale Mansur, Mehmet Ali Alabora, Murat Belge, Nora Şeni, Oral Çalışlar, Soli Özel, Selçuk Erez, Şafak Pavey, Tarhan Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Yüksel Selek, Zeynep Tanbay da yer aldı.