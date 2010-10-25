-TOPÇU'DAN BİRLİKTELİK SİNYALİ ANKARA (A.A) - 25.10.2010 - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Yalçın Topçu, seçimlere Saadet Partisi ile girmeleri ihtimaline ilişkin soru üzerine, ''Böyle bir görüşme olursa, bununla alakalı hiçbir komplekse düşmeden gitmem gerekirse giderim, gelmeleri gerekiyorsa 'başımın üstüne' derim, konuşurum'' dedi. Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali'yi makamında ziyaret ederek, çalışmalarından ötürü plaket sunan Topçu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile yaptığınız görüşmede seçimlerle ilgili bir sonuç çıktı mı?'' sorusu üzerine Topçu, vatandaşların ''Seçimle alakalı bir iş birliği yapın, bizim oylarımız dışarıda kalmasın, elimiz rahatlasın. Size oy verelim'' şeklinde taleplerde bulunduklarını söyledi. Bugünkü ziyaretlerinin nedeninin, Saadet Partisi'nde yapılan kongreye ilişkin olduğunu belirten Topçu, ''Refahyol döneminde de genel başkanımız (merhum Muhsin Yazıcıoğlu), o hükümetin kurulmasıyla alakalı ciddi bir destek verdi. Büyük Birlik Partisi'nin desteğiyle o hükümet kuruldu. Millet iradesi, öyle bir hükümetin olmasını istiyordu'' diye konuştu. -''SİYASİ PARTİLERE VE KİŞİLERE KAPIM AÇIK''- ''Erbakan ile yapılan görüşmede, seçimlerde birleşme ile ilgili ne konuşuldu?'' sorusu üzerine de Topçu, ''Seçimlerde birleşme ile alakalı bir şey konuşmadık. Sayın hocamız, kendi has üslubuyla 'Bizim çocuklar' diye başladı ve hükümetle alakalı eleştirilerini sıraladı. 'Memnun oluyorum, birçok meselede aynı şeyleri düşünüyoruz' dedi. Topçu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ben, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 35 yıllık yol arkadaşıyım. Milletin hayrına olan bir şeyi, milletin önünde yaparım. Ben zaten diyorum ki, 'Bu millet, BBP zemininde milli demokrat merkez çatısı altında bir birlikteliği benden beklediğini' söylüyor. Benim 18 yıllık geçmişim var ve ellerim tertemiz. Gelinen bu noktada hiçbir vebalım yok. Önümüzdeki seçimlerde BBP, kendi hilal ve gülüyle seçime girecek. Girerken, milletin elini kolaylaştırmak için birliktelikler, evet, arzu ediyorum ve söylüyorum...''