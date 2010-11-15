-TOPÇU VE CİNDORUK'TAN BAYRAM MESAJI ANKARA (A.A) - 15.11.2010 - BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Kurban Bayramı dolayısıyla ayrı ayrı mesaj yayımladı. Topçu, mesajında, dostluk, kardeşlik, dayanışma, vefakarlık, sevgi gibi hislerle Kurban Bayramı'nı yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını bildirdi. Bayramlarda kırgınlıkların, dargınlıkların unutulduğunu, sevgi, muhabbet, dayanışma, barış ve huzurun tesis edildiğini belirten Topçu, şunları kaydetti: ''Bilindiği gibi Kurban Bayramı bütün İslam aleminde coşku ve mutluluk içinde yaşanmaktadır. Bu İslam beldelerinden birisi de geçtiğimiz aylarda büyük bir sel felaketi yaşayan Pakistan'dır. Milli mücadele yıllarında kadınlarının kollarındaki bileziği, parmaklarındaki alyansları çıkarıp bize destek olmak için gönderen bir halk olan Pakistan halkına olan minnet ve şükran duygularımızın icabı olarak, BBP olarak, bir nevi çam sakızı çoban armağanı kabilinden bir faaliyet yürüterek, yaptığımız yardım kampanyaları sonucu Pakistan'da 5 köy yapmaya karar vermiştik. Çabalarımız sonucunda bu köylerden birincisi olan Muhsin Yazıcıoğlu Köyü'nün yapımının tamamlandığı müjdesini camiamız ve aziz milletimizle paylaşıyoruz. Bayramı, bu anlamlı olayı anmak için Pakistan da geçireceğiz. Üç gün sürecek seyahatimizde Muhsin Yazıcıoğlu Köyü'nün ahalisine evlerini teslim edeceğiz. Bayramı onlarla geçirip, acılarını bir an olsun unutturup birlikte mutluluklarını paylaşacağız. Bu vesileyle, önce ülkemizin ve milletimizin sonra bütün İslam aleminin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlarken, ülkemizin güvenli, özgür ve refah içinde bir gelecek yaşaması ve bütün insanlığın barış, sevgi, huzur ve mutluluk dolu bir hayat sürmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.'' -CİNDORUK: ADALET ÖZLEMİ İLE KUTLUYORUZ DP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da bayram nedeniyle yayımladığı mesajında, bayramların toplumsal hayata renk ve canlılık kazandıran, insani değerleri ön plana çıkaran, ortak yaşam kültür ve duygusunu zenginleştiren günler olduğunu belirtti. Bayramların sevgi, sevinç ve kucaklaşma günleri olduğunu ifade eden Cindoruk, şunları kaydetti: ''Kurban Bayramı'nı hak, hukuk ve adalet duygusu özlemi içinde kutluyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'nın halkımıza ve tüm İslam dünyasına mutluluklar getirmesini dilerim. Kurban kelimesi Allah'a yaklaşmak gibi çok derin ve yüce bir anlam içerir. Allah'a yaklaşmanın insani kusur ve zaaflardan uzaklaşıp arınmayı getireceği ise çok açıktır. Özellikle yaşamakta olduğumuz bu günlerde hayatın her alanında böyle bir arınma ve olgunlaşmaya ihtiyacımız olduğunu herhalde hepimiz kabul ederiz. Karşılıkla sevgi, saygı ve hoşgörü, birlik, dayanışma ve paylaşma, hak, hakikat ve adalet duygusu, karşımızdakini anlama, ayrışmama, kaynaşma, bütünleşme, barış ve huzura katkıda bulunma, temiz ve güzel bir dille konuşma. İşte bütün bu insanca kavram, eylem ve duygularla dolup taşmanın özlemi içindeyiz. Bu güzel ve kutlu bayramın akıl ve gönül dünyamızı bu özlemi doyasıya tatmaya yöneltmesini dilerim. Halkımızın ve İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı bu içten duygularla yürekten kutlarım.'' -İŞÇİ PARTİSİ- İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin de mesajında, Türk halkının ve tüm Müslüman halkların dayanışma ve barış bayramı olarak kutladıkları Kurban Bayramı'nın aynı zamanda bütün olumsuzluklara karşı hep birlikte mücadele çağrısı olduğunu belirterek, ''Milletimizin ve tüm Müslüman Dünya'nın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz'' ifadelerine yer verdi.