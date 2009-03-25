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Politika

Topçu: Net bir bilgi yok

25 Mart 2009 02:00



BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu bir basın toplantısı daha düzenledi. İşte Topçu'nun açıklamaları:

- Kahramanmaraş Valimiz, yarım saatlik bir süre içerisinde yer tespit edilip, hem hava ambulanslarıyla hem de kara yolunda ambulanslarıyla bölgeye hareket edildi.

- Kayseri valimiz, hem cumhurbaşkanımızı hem de bizi bilgilendirdiler. Kayseri Valimizin söylediğine göre herhangi bir can kaybı yok, durumlarının nasıl olduğuyla alakalı da net bir bilgi yok.

- Şu anda da genel başkanımız ve diğer yaralılar hastaneye kaldırılacaklar. Sanıyorum genel başkanımız Kayseri Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Göksün Devlet Hastanesi’ne kaldırılır.

- Şu anda can kaybı yok, en önemlisi de bu. Zaten o hastanelerin başhekimleri de açıklamaları da yapar. Önemli olan genel başkanımız ile birlikte olan 5 canın durumunun ne olduğu ve olacağıdır.

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