Topçu: Net bir bilgi yok





BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu bir basın toplantısı daha düzenledi. İşte Topçu'nun açıklamaları:



- Kahramanmaraş Valimiz, yarım saatlik bir süre içerisinde yer tespit edilip, hem hava ambulanslarıyla hem de kara yolunda ambulanslarıyla bölgeye hareket edildi.



- Kayseri valimiz, hem cumhurbaşkanımızı hem de bizi bilgilendirdiler. Kayseri Valimizin söylediğine göre herhangi bir can kaybı yok, durumlarının nasıl olduğuyla alakalı da net bir bilgi yok.



- Şu anda da genel başkanımız ve diğer yaralılar hastaneye kaldırılacaklar. Sanıyorum genel başkanımız Kayseri Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralılar Göksün Devlet Hastanesi’ne kaldırılır.



- Şu anda can kaybı yok, en önemlisi de bu. Zaten o hastanelerin başhekimleri de açıklamaları da yapar. Önemli olan genel başkanımız ile birlikte olan 5 canın durumunun ne olduğu ve olacağıdır.

